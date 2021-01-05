Законопроект, которым отменяются любые штрафы за несоблюдение языкового законодательства, может быть вынесен на рассмотрение в сессионный зал в феврале.

Об этом "Стране" сообщила замглавы профильного комитета по вопросам гуманитарной политики Евгения Кравчук.

Речь идет о законопроекте №4528, который подали в Раду нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский и группа из еще 27 его коллег по фракции. Этим проектом вносятся изменения в закон о тотальной украинизации, который приняли весной 2019 года. Часть норм этого закона, относительно украинизации сферы услуг, вступает в силу с 16 января нынешнего года. Штрафы же вводятся для субъектов хозяйствования за несоблюдение языкового законодательства с 2022 года. И они будут в размере от 5100 до 6800 грн.

Депутаты предлагают изъять норму о штрафах.

Таким образом, в случае нарушения закона субъектом хозяйствования Уполномоченный или его представители (в обществе их уже окрестили шпрехенфюрерами) смогут только составлять акт и объявлять предупреждение нарушителю. А вот составлять протокол и штрафовать по его результатам нарушителя шпрехенфюреры уже не смогут.

Ближайшее заседание профильного комитета Верховной Рады запланировано на 18 января, но в повестке этого проекта там нет. Дело в том, что комитет еще рассчитывает получить выводы Минкульта по этому документу, говорит Кравчук.

"До рассмотрения должны быть еще выводы Минкульта, - сообщила депутат. - (Рассмотрение на комитете) не раньше февраля".

В январе депутаты проведут только одну пленарную неделю - с 25 по 29 января. Таким образом, голосование по этому проекту в Раде также перенесется на февраль. Согласно Регламенту, для принятия закона не обязателен положительный вывод профильного комитета. Комитет может рекомендовать залу отклонить любой проект или любые изменения к законам.

Но определяться, как голосовать, будут депутаты в зале самостоятельно, говорит "Стране" автор проекта Максим Бужанский.

"27 человек подписалось вместе со мной, в нашей фракции, я думаю, на пол фракции можно рассчитывать смело без дополнительных усилий. А с остальными нужно разговаривать, вот выбор, решайте, если вы не отменяете штрафы, то это вы их не отменили, а не Порошенко ввёл. Решение комитета ни на что не повлияет в этом вопросе", - сказал Бужанский.

Напомним, "Страна" писала о том, какие сферы украинизируют уже с 16 января и чем грозит предпринимателям невыполнение закона.