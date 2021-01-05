Президент Армении Армен Саркисян подхватил коронавирусную инфекцию. Положительный тест на Covid-19 он получил в ходе визита в Лондон, где он отмечал новогодние праздники с родными, а после перенес операцию на ноге.

Об этом со ссылкой на управление по связям с общественностью аппарата президента Армении сообщает портал "Арменпресс" во вторник, 5 января.

"Президент Армении в рамках отпуска встретил Новый год в Лондоне с семьей и внуками. 3 января в Лондоне президент перенес операцию на ноге, которая прошла успешно. Однако у президента были выявлены симптомы коронавирусной инфекции, его тест дал положительный результат", - цитирует агентство пресс-службу Саркисяна.

В связи с болезнью армянский президент временно продолжит исполнять свои обязанности дистанционно.

Напомним, в декабре президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом и ушел на изоляцию.

Также сообщали, что американский лидер Дональд Трамп вместе с женой и сыном переболели Covid-19.