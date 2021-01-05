В Офисе президента опровергли, что дети в новогоднем ролике Зеленского снимались до 3 часов ночи. Там утверждают, что съемки с детьми заняли всего несколько часов, а в процессе этого никакие законы не были нарушены.

Кроме того, с родителями детей заключили официальные договора, они дали согласие на съемку и сопровождали маленьких актеров на площадке.

Об этом в комментарии "Стране" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он назвал информацию о длительных съемках детей, затянувшихся до 3-х ночи, "заведомо ангажированными слухами". А также объяснил, зачем вообще привлекли малышей и как их искали.

"Сьемки новогоднего поздравления президента состоялись только 27 декабря 2020 года в Мариинском дворце и на площади перед Мариинским. Участие детей продиктовано логикой самого поздравления - именно к детям, будущему нашей страны, обращается президент Украины. И именно дети формулируют свои мечты и желания, которые взрослые должны постараться реализовать в будущем", - объяснил Подоляк концепцию новогоднего ролика.

По его словам, в видео с президентом были задействованы дети, у которых уже был опыт съемок. А искали маленьких актеров через кастинг-менеджеров. Офис президента их отбором не занимался.

"Детей подбирали кастинг-менеджеры. Обычно у кастинг-менеджеров есть свои базы данных. И своя процедура подбора, исходя из задачи, поставленной режиссёром. Дети часто снимаются в ТВ-проектах, сериалах, кино, рекламе, в том числе, социальной рекламе, в других проектах. Это абсолютно нормальная практика", - добавил Михаил Подоляк.

По его словам, с агентством Lot съемочная группа не сотрудничала.

"Что за объявление тиражируется в социальных сетях, реальное ли оно и для каких съемок в этом объявлении приглашали маленьких актеров, сказать сложно. Но похоже, что это очередная искусственная попытка политических оппонентов создать скандал там, где его нет и быть не может", - заявил Михаил Подоляк.

По его словам, на съемочной площадке детей сопровождали родители, которые дали письменные разрешения на съемку, которая заняла несколько часов.

"Дети в сопровождении родителей были приглашены только на определенный таймслот 27 декабря, на тот период съемок, где, собственно, маленькие граждане и появляются в кадре. Съемки с детьми длились, в среднем, несколько часов. Естественно, с соблюдением всех процедур, прописанных в украинском законодательстве. В частности, были получены письменные разрешения от родителей на съемку детей. Ни от одного из родителей нет и не было претензий в адрес съемочной группы. Более того, у всех остались замечательные впечатления и позитивные эмоции после съемок", - добавил медиасоветник главы Офиса.

Однако Подоляк уклонился от ответа на вопрос "Страны" о том, какой гонорар получили маленькие актёры и кто финансировал проект.

"Родители подписывали стандартные договора с агентством. Они же являются юридически ответственными лицами и сами принимают решение о степени и объеме вовлеченности своих детей в творческий процесс. В данном случае это был необычный ивент. Престиж. Важность для государства", - уклончиво сказал Михаил Подоляк.

По словам советника, резонанс в соцсетях после обращения Зеленского - показатель того, что новогоднее поздравление президента никого не оставило равнодушным.

"Уже третий Новый год подряд обращения Владимира Зеленского не оставляют равнодушным миллионы украинцев, вызывая большой резонанс и активное обсуждение, в том числе, в социальных сетях. Это отличный маркер для лидера страны - значит, эмоции были задеты. Потому что бывают случаи, когда однотипность новогодних поздравлений в течение многих лет становится мемом. Многие прошлые президента у нас именно этими повторами и страдали", - подытожил Подоляк.

Мы подробно описывали скандал с детьми на съемках новогоднего ролика. Их родители заявляли, что детей заставляли записывать до 3 часов ночи и получили они за работу по 500 гривен. Это возмутило многих украинцев.

Ранее "Страна" писала о том, что новогоднее поздравление Зеленского с детьми и "перемогами" одобрило меньше половины украинцев.

Также мы сообщали, что появился полный текст новогоднего поздравления Зеленского.