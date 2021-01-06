6 января православные отмечают Сочельник - последний день большого рождественского поста и вечер накануне Рождества.

Праздник принято отмечать в кругу семьи. На стол ставят 12 постных блюд, в числе которых обязательно должна быть кутья. Православные выдерживают сегодня последний день большого рождественского поста, который считается самым строгим.

По традиции ничего не ели до первой звезды, когда семья собиралась за ужином. Но и тогда стол был постным. Есть мясные и молочные продукты можно было с 7 января после посещения утренней службы в церкви.

Что можно и нельзя делать в Сочельник

Все домашние работы нужно было окончить до 6 января. До первой звезды разрешалось кормить только детей, а взрослые не ели весь день. Стол накрывали после рождественского богослужения.

Важно, чтобы 12 блюд были постными. В основном это кутья, узвар, пироги, грибы, картофель, сельдь, голубцы с рисом, вареники с капустой, гречневая и другие каши, капустник, горох, постный борщ, рыба или заливное из рыбы, постные блины. Алкоголь не употребляли до окончания поста.

В Сочельник соблюдают Филиппов пост. Фото: gastronom.ru

В этот день в гости не ходят. Исключение делается только для крестников, которые приносят своим крестным родителям вечером 6 января кутью. Дети говорили: "Святой вечер, добрый вечер! Отец с мамой кутью вам передали! На счастье, на здоровье, на благо и с любовью". Крестников одаривали сладостями и подарками, мелкими деньгами. Вечерю на Рождество крестники могут отнести и на следующий день, 7 января. Для этого ритуала строгих ограничений нет.

Хозяин дома первым садится за стол. После чего к нему присоединяются остальные. Домой обязательно приглашают стариков. Трапеза начиналась с кутьи. В старину глава семьи начиная есть, подбрасывал как можно выше ложку кутьи. Если несколько зерен прилипало к потолку - это сулило урожайный год.

Кстати, для привлечения богатства в углу дома у икон обязательно ставили рождественский символ - последний сноп жита или дидух, который еще украшали разноцветными лентами. Это также стало символом рождения Иисуса, который появился на сене. На второй день рождественских праздников Дидуха сжигали, а вокруг него колядовали.

Так выглядит рождественский оберег - Дидух. Фото: vlasno.info

На стол также было принято ставить тарелки для умерших родственников и тех, кого сейчас рядом нет.

Перечень главных народных запретов в Сочельник:

Верующие до заката не употребляют пищу.

В Сочельник и на Рождество нельзя надевать одежду черного цвета. Это плохая примета.

Запрещено ругаться и ссориться.

Все домашние дела нужно закончить до 6 числа. Исключением считают приготовление праздничных блюд.

Церковь запрещает любые гадания.

В этот день категорически нельзя отказывать в гостеприимстве даже незнакомым людям.

Нельзя обижать животных.

Не рекомендуется опаздывать к столу или покидать стол во время ужина.

Нельзя шумно веселиться и употреблять алкоголь.

Погодные приметы

Существует несколько погодных примет на 6 января. Так, например, если "на кутью небо звездисто - будет богатый приплод скота и много ягод". Замерзшая земля - к плодородию, а теплый день - к холодной весне.

Оттепель – к плохому урожаю, а ясное небо – к обилию грибов.

Если закружит метель - готовься к урожаю пшеницы и к сладкому меду, а снегопад сулит хорошие вести и процветание хозяйства. Трескучий мороз - к семейному благополучию.