Недавно Нацсовет по ТВ проиграл новый суд каналу "Интер". Регулятор пытался еще с лета 2018 года оштрафовать этот телеканал за концерт ко Дню Победы.

Но что-то пошло не так. Сначала Нацрада позапрошлым летом проиграла один суд. А в декабре не смогла пробиться через апелляцию.

И не удивительно. Ведь канал пытались наказать на четыре миллиона гривен за такие фразы как "Никто не забыт, ничто не забыто" и за напоминание, что нацисты убили миллионы украинцев.

"Страна" проанализировало решение суда, которое есть в нашем распоряжении. Оно может стать прецедентом и для других случаев, когда Нацсовет пытается наказать телеканалы за "неправильную" (с точки зрения Нацсовета) трактовку истории Второй мировой войны.

Как Нацсовет пытался "Интер" штрафовать

Предыстория вопроса такова. 9 мая 2018 года телеканал "Интер" показал концерт в честь Дня Победы. Во время эфира телеведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле сделали несколько резонансных заявлений.

Например, такое: "И сегодня мы не можем позволить, чтоб улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников".

Также они заявили: "Пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так: нас много, нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров".

Понятно, на кого намекали ведущие "Интера" - в Украине в последние шесть лет практически на официальном уровне чествуют дивизию СС "Галичина", а ОУН-УПА приравнены к ветеранам Великой отечественной войн официально.

Их именами называют улицы, открывают мемориальные доски, а также празднуют их дни рождения на официальном уровне. Кстати, продолжается это и при Владимире Зеленском (детальнее - в материалах Зигующий профессор и борец за чистоту расы и Кого хочет увековечить Рада в 2021 году).

Но вернемся в 2018-й год. Именно на тот эфир обратил внимание Нацсовет по вопросам по телерадиовещанию. Основанием для проверки "Интера" стало письмо из СБУ, которая усмотрела нарушения двух законов.

Во-первых, шестой статьи закона "О ТВ и радиовещании", которой не допускаются призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

Во-вторых, 28-й статьи закона "Об информации", которая запрещает, кроме прочего, пропагандировать войну, насилие, жестокость, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды.

Очевидно, что заявления ведущих "Интера" под оба закона вообще никак не подпадают.

Однако Нацсовет начал проверку и через два месяца оштрафовал канал на четыре миллиона гривен - за "распространение призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти" (так говорится на сайте регулятора).

Юристы "Интера" с решением не согласились и оспорили его в Окружном админсуде Киева. Разбирательство продолжалось год. И следующим летом штраф судьи ОАСК отменили.

Суд пришел к выводу, что в заявлениях ведущих содержатся "признаки оценочных суждений", однако они не являются разжиганием вражды и призывами к развязыванию войны или ее пропагандой. Суд вообще никаких призывов ни к чему в указанных выше цитатах Доманского и Даугуле не обнаружил.

Нацсовет не замедлила подать апелляцию. Но и ее она, спустя более чем год - проиграла. 16 декабря Шестой апелляционный админсуд отказал регулятору в его претензиях.

"Ничто не забыто". Какие фразы не понравились Нацсовету

В распоряжении "Страны" есть решение суда, который повторно отказался штрафовать канал "Интер". В нем раскрывается детальная аргументация Нацсовета - почему он считает канал виновным.

Регулятор привел удивительный аргумент - мол, ОАСК вообще не имеет права трактовать, было нарушение или нет, поскольку это полномочия сугубо Нацсовета. Разумеется, этот "довод" принят не был.

Также стало известно, в каких именно цитатах ведущих "Интера" регулятор усмотрел "зраду".

"8 миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память"





"И сегодня мы не можем позволить, чтоб улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельных шествий по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников"





"И пусть иногда нам кажется, что все против нас, что мы чужие в своей стране, но это не так: нас много, нас сотни в этом зале и миллионы перед экранами телевизоров"





"Это мы 9 Мая приносим цветы к вечному огню, это мы каждый год восстанавливаем памятники воинам, которые пали в борьбе с фашизмом, это мы - Украина, которая была оккупирована и победила, несмотря ни на что"





"Мы это помним, мы это знаем"





"Для нас никто не забыт, для нас ничто не забыто"

Расширенный список вызывает еще больше вопросов к адекватности Нацсовета. Непонятно, где именно он там нашел призывы к развязыванию агрессивной войны и призывы к ненависти.

Апелляционный суд тоже проанализировал эти фразы и решил, что ничего из указанного регулятором там нет.

"Фразы Анастасии Даугуле... не содержат каких-либо призывов, а по своему содержанию являются всего лишь утверждениями о количестве погибших украинцев во время Второй мировой войны, почитание их памяти и памяти участников боевых действий, а также акцентом на том, что достижение граждан и их значительный вклад в результаты войны оценен и не был забыт", - говорится в решении суда.

Что касается высказываний Андрея Доманского, то в одной из фраз апелляция усмотрела признаки призыва - в виде обращения к определенной группе людей "Мы не можем позволить...". Также суд увидел и признаки разжигания вражды в слове "безнаказанно".

Правда, сам суд тут же заявил, что эти признаки ничего плохого не означают.

"Но [это] не указывает на существование призыва именно к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды, ненависти по свержению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Украины, пропаганде войны, насилия, жестокости, разжигания межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательства на права и свободы человека", - говорится в документе.

По мнению коллегии судей, часть указанных фраз выражена в форме фактических утверждений, а не призывов. Другая часть это оценочные суждения, законом не запрещенные. Такой вывод лингвистической экспертизы, которую запросил суд.

На основании этого апелляция отказала Нацсовету в удовлетворении его претензий.

При этом за скобками остается вопрос о компетентности органа, который выписывает многомиллионные штрафы за суждения, в которых нет никаких нарушений - и это признают все судебные инстанции.

Впрочем, речь скорее всего и не шла о каком-либо профессионализме. Нацсовет по ТВ давно ведет себя как идеологически-карательный орган, который реагирует лишь на "неправильные" каналы и практически полностью игнорирует прямое разжигание вражды, к примеру, на телеканалах Петра Порошенко.

Мы уже разбирали, почему регулятор так лоялен к тому же "5 каналу", который в записи поставил цитату журналиста Остапа Дроздова о "выродках из Донбасса", которых "нужно лишать гражданства (подробнее - в материале "Почему Нацсовет не проверяет канал Порошенко, оскорбивший жителей Донбасса").

А если вспомнить самые громкие проверки Нацрады, то мы увидим, что касается она, помимо "Интера", в основном телеканалов NewsOne, ZiK, 112, и "Наш". Детальнее об этом - в материале "Страны" Самые скандальные решения Нацсовета по телерадиовещанию.