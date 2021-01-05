Действующий американский президент Дональд Трамп отказался передавать власть избранному президенту США демократу Джо Байдену, победу на голосовании которого Конгресс должен утвердить 6 января.

Об этом Трамп заявил во время выступления в штате Джорджия, видеозапись которого обнародована в YouTube.

Так, Дональд Трамп пообещал устроить "адскую битву" за пост президента , в случае "захвата" Сената и Белого дома членами Демократической партией. Также он сказал, что считает результаты выборов сфальсифицированными.

"Можно проиграть и сказать: ну, хорошо, я проиграл. Попробую в другой раз — а, может, и не попробую, может, я просто вернусь к обычной жизни. Но когда ты побеждаешь с огромным перевесом, а они отбирают у тебя победу и подтасовывают результаты — это недопустимо", - сказал Трамп.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, что может произойти в Конгрессе 6 января, во время утверждения результатов выборов президента США. Сторонники Трампа готовятся к финальной битве.

Также мы писали, что Трамп пообещал одержать победу на выборах в восьми штатах, где он официально проиграл Байдену.