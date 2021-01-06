Президент Молдовы Майя Санду во время визита в Киев 12 января надеется обсудить с главой Украины Владимиром Зеленским вопросы безопасности в регионе и реформы на пути Молдовы и Украины в ЕС. Об этом она рассказала в интервью DW.

"Мы хотим восстановить отношения, потому что какая-то работа была на уровне правительств, но на уровне президентов вообще не было никаких встреч за эти 4 года, и нам важно восстановить отношения. У нас есть много конкретных вопросов, на которые мы должны найти ответы. Это и вопросы безопасности в регионе, и вопрос нашего пути в Европейский Союз, те реформы, которые мы должны внедрять, чтобы приблизить наши страны в ЕС. И, конечно, вопрос о делимитации границ, и по гидроэлектростанции. То есть конкретные вопросы", - рассказала Санду.

По ее словам, для Молдовы важно, чтобы и с Румынией, и с Украиной были хорошие отношения.

"В январе я поеду в Киев, чтобы встретиться с господином Зеленским, президентом Украины, и это только начало", - указала Санду.

Ранее "Страна" писала о том, что новый президент Молдовы Санду для первого визита за рубеж выбрала Украину.

Также мы сообщали, что президент Молдовы Майя Санду на инаугурации заговорила по-украински, по-русски и даже по-гагаузки.