В Бориспольском аэропорту украинские пограничники пытаются насильно отправить на родину двух турецких учителей - сторонников движения Фетхуллаха Гюлена, которое запрещено в Турции и принадлежность к нему преследуется законом.

"Страна" выяснила подробности ситуации.

Два турецких учителя - Самет Гюр и Салих Фидан, прилетели в Украину перед Новым годом из иракского города Эрбиль. Там они преподавали в общеобразовательной школе, которая считается близкой к оппозиционному движению Гюлена. По словам турецкого журналиста и политэмигранта Юнуса Эрдогду, на обоих учителей в Турции открыты уголовные дела по подозрению в принадлежности к движению Гюлена.

"У обоих через несколько месяцев истекает срок действия турецкого паспорта, поэтому они искали, где можно найти убежище и работу. В Турции их ждет тюрьма, так как принадлежность к движению Гюлена автоматически означает, что человек будет репрессирован.

В Украину они прилетели совершенно легально, из иракского города Эрбиль. Напомню, что у Украины с Турцией действует соглашение о безвизовом режиме. Они встретили Новый год в Раве-Русской Львовской области. Там прямо посреди города они были похищены неизвестными людьми в военной форме и увезены насильно в ближайший лес.

Там их заставили под видео признаться в том, что они собирались нелегально перейти границу в Польшу. Но факта нелегального перехода ими границы, и задержания не было. Затем их отвезли в Киев, где турецкое посольство потребовало их экстрадиции в Турцию. Но у них были обратные билеты в Ирак через Дубай.

Когда их привезли в аэропорт, они попытались улететь обратно в Ирак. Но их опять задержали, отобрали билеты на Дубай. Это происходило уже в зоне после паспортного контроля и попытались буквально запихнуть в самолет, который летел в Турцию. Они подняли скандал, попытка их насильно увезти в Турцию не удалась. Сейчас оба сидят в аэропорту в подвешенном состоянии, им не дают улететь в Ирак украинские пограничники.

Они просят либо политического убежища в Украине, либо дать им возможность спокойно улететь обратно в Ирак. В Турции их ждет тюрьма, а может и смерть" - рассказал "Стране" турецкий политэмигрант Юнус Эрдогду.

По данным "Страны", оба турка прямо сейчас сидят в Борисполе и звонят по всем международным правозащитным организациям. Паспорта у них действительны еще до середины января (у одного) и до марта (у второго) . Поэтому пока что они совершенно легально находятся в Украине

Напомним, что в сентябре из Одессы турецкие спецслужбы при поддержке СБУ похитили политэмигранта Юнуса Озера. Как рассказали "Стране" друзья похищенного, его выкрали обманом. Во второй половине дня 11 сентября владелец съемной квартиры в одесском жилом комплексе позвонил Озеру, который в то время был на работе, и попросил его подъехать домой для сверки выплат по газовому счетчику. Иса Озер купил продукты в супермаркете, приехал домой, поднялся на лифте и пропал. После этого Иса Озер обнаружился уже в Стамбуле в наручниках и в сопровождении сотрудников турецкой разведки.

Журналист "Страны" Алексадр Сибирцев выяснил подробности того, как турецкие спецслужбы охотятся в Украине на своих оппозиционеров и почему наши правоохранительные органы этому не препятствуют. Данный материл на нашем сайте вышел 13 сентября.

Через четыре дня после публикации этой статьи Александру Сибирцеву, который является ее автором, вскрыли машину и украли ноутбук.