Пресс-служба Сумской областной государственной администрации в Facebook опубликовала пост о том, что после Рождества жителей региона и всей страны ожидает нокдаун. Спустя некоторое время ошибку в сообщении исправили, заменив слово на "локдаун".

Об этом свидетельствует история исправлений публикации на странице Сумской ОГА, доступная всем пользователям в Facebook.

"После Рождества жителей Сумщины и всей Украины ждет нокдаун. Во время брифинга начальник управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Сергей Бутенко напомнил, что с 00:00 часов 8 января вступают в действие новые карантинные ограничения, которые будут действительны до 00:00 часов 25 января", - было сказано в первоначальном варианте поста.

Спустя примерно час ошибку заметили и слово "нокдаун" исправили на "локдаун".

Напомним, судьбу локдауна в Украине, который должен действовать с 8 по 24 января, решат завтра на заседании Кабмина.

Также мы писали о том, что по данным источников "Страны", власти рассматривают возможность переноса или сокращения локдауна в Украине.