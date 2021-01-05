В черниговской кофейне "Права кава", которую открыли ветераны АТО, не стали обслуживать клиентку, которая спросила, зачем в заведении висит красно-черный флаг. Женщину обвинили в сепаратизме.

Об этом владелица заведения, участница АТО Екатерина Число сообщила в Tik Tok.

Она записала несколько видео, посвященных инциденту. В первом, которое подписано "Тот случай, когда сепаратистка зала не в то кафе", Число рассказывает, как к ней пришла русскоговорящая посетительница, которая, увидев на одной из полок красно-черный флаг, спросила, зачем он нужен.

В ответ, по словам Екатерины, она сообщила, что флаг нужен, чтобы люди не забывали о войне на Донбассе, а владельцы заведения – военные. Число заявила, что женщина ответила: "Это вы мне, военной, будете рассказывать?"

В комментарии к видео Екатерина Число написала: "Может, не той стороне воевала?" А посетительницу, по ее словам, она обслуживать отказалась, добавив, что ей "неприятно обслуживать сепаратистов".

"И это на седьмом году войны, в Чернигове! То есть сепаратисты уже настолько оборзели, что просто приходят и указывают нам, что мы не должны быть украинцами", – сказала Число.

Еще в одном видео Екатерина "отвечает на вопросы хейтеров", заявляя что она обслуживает русскоязычных клиентов и не плюет им в кофе. Третий ролик посвящен идеи подписчиков наклеить на двери "бандеровскую наклейку".

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