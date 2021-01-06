С 8 по 24 января включительно в Украине ужесточат действующий в связи с пандемией коронавируса карантин. То есть наступит давно анонсированный локдаун.

Он продлится больше двух недель и будет менее жестким, чем весенний. В частности - будет работать транспорт, открыты парки, спа-салоны и парикмахерские. А также отели.

Основной удар наносится по ресторанам и фитнес-клубам. А также по торговым центрам и магазинам непродовольственной тематики - правда, далеко не всем.

При этом накануне возникла неразбериха, поскольку выяснилось, что Кабмин не внес в список разрешенных к продаже ряд товаров первой необходимости. Правда, некоторые категории позже все-таки добавили.

Также в последние дни ходили упорные слухи, что власти собираются либо смягчить локдаун, либо перенести его, либо сократить продолжительность. Но на момент публикации никаких решений еще не принято. До 8 января еще есть время и, не исключено, что будут некие изменения.

Но пока действует постановление правительства о локдауне.

И исходя из него "Страна" проанализировала, что изменится во время январского ужесточения ограничений, что закроют, а что и по каким правилам продолжит работать.

Магазины, рынки, ТРЦ, заправки

В постановлении Кабмина №1236 о карантине говорится, что с 8 по 24 января торговать разрешат только тем магазинам и супермаркетам, где не менее 60% пощади занимают такие товары, как:

продукты (то есть, работать будут супермаркеты), лекарства (аптеки), средства гигиены (видимо, открыты будут специализированные магазины), средства связи (значит, теоретически будут работать салоны мобильной связи), ветеринарные препараты (ветаптеки), корма, семена, средства защиты растений (вероятно, будут открыты специализированные магазины).

Также будет разрешена торговля топливом - то есть будут работать АЗС, но без пищевых зон. Другие товары можно будет продавать только при условии адресной доставки.

В этом списке нет многих товаров первой необходимости, которые продаются в супермаркетах - бытовой химии, инструментов, одежды, прессы, канцелярии, лампочек, батареек, детских товаров. Кабмин просто не внес их в перечень разрешенных.

Правда, вчера после скандала Минздрав сообщил, что магазинам позволят вернуть на полки бытовую химию и прессу. Эту информацию подтвердил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан. Он заявил, что это уже сделано на внеочередном заседании Кабмина.

Правда, в само постановление, регулирующее локдаун, изменений пока не внесли.

Формулировки Кабмина, как видно на скриншоте, достаточно запутанны. Из них до конца непонятно, предусмотрена ли работа, скажем, отдельных магазинов по гигиене или связи - или же эти товары могут продаваться лишь в супермаркетах.

Представители магазинов, с которыми поговорила "Страна", разошлись во мнениях.

Оператор на горячей линии магазина "Ева" Анастасия сообщила "Стране", что сеть магазинов в период локдауна будет работать как точка выдачи товаров.

"Наши магазины в период локдауна будут работать как точка выдачи без доступу в сам магазин. Вы называете список товаров консультанту и для вас собирают данную покупку. При этом в чеке данной покупки будет выбита сборка заказа стоимостью всего 10 копеек", - сообщила оператор на линии.

А вот оператор на горячей линии магазина "Watsons" Диана не исключила, что их торговые залы будут работать на прием посетителей.

"Полной информации насчёт того будет ли работа магазинов стандартной у нас нет. Непосредственно магазины будут работать, но некоторые группы товаров могут быть недоступными к покупке. Такие как косметические средства, декоративная косметика, но точную информацию будем знать в пятницу восьмого января", - заявила Диана "Стране".

На горячей линии магазинов "Простор" сообщили "Стране", что у них тоже нет информации насчёт работы магазинов в период локдауна. "Пока ожидаем информацию от руководства. Информация будет на протяжении завтрашнего дня", - сообщила Евгения.

В компании "Киевстар" сотрудник колл-центра сообщил "Стране", что пока информации о работе магазинов связи нет.

То есть не исключено, что окончательные разъяснения по графику работы магазинов могут поступить уже на Рождество.

Отдельный вопрос - о рынках. Непродовольственные закроют, а те, что торгуют продуктами, будут открыты. Это уже подтвердила и столичная мэрия. Также она заявила, что закроют рождественские ярмарки, которые могли бы еще постоять до конца длинных выходных.

Что же касается торговых центров, то киевская мэрия выпустила разъяснение, что там будут работать лишь указанные выше в перечне магазины - да и то, если у них будет отдельный вход. Правда, не уточняется, с улицы или нет. Так что в теории, сами ТРЦ могут быть открыты. А вот магазины в них - далеко не все.

Учеба

Продолжат работать детские сады и специальные заведения образования.

Скриншот из постановления Кабмина №1236

Школам в Минобразования на период локдауна рекомендовали объявить каникулы. Школы, у которых каникулярный фонд уже закончился, уйдут на дистанционное обучение.

Дистанционно будут учиться и студенты. Некоторые украинские университеты вообще не выходили на полноформатное обучение из-за пандемии, другие до сих пор учатся в смешанном режиме.

Услуги и отели

Продолжат работать банки, операторы почтовой связи, больницы, ветеринарные клиники.

Парикмахерские и салоны красоты будут работать по предварительной записи.

Отели также не станут закрывать, но без ресторанов - питание будет разрешено только в номерах.

Общепит

Заведения, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (бары, рестораны, кафе и т.п.), будут закрыты для посещения.

При этом будет работать адресная доставка или заказ можно будет забрать на вынос. Ограничения не касаются заведений общественного питания в аэропортах.

Скриншот из постановления Кабмина №1236

Транспорт

Общественный транспорт, включая метро и маршрутки, не перестанет работать, но будут разрешены только сидячие места. Весь коммунальный транспорт должен будет ежедневно проходить процедуру дезинфекции.

При этом в Киеве уже заявили, что на время локдауна транспорт может поменять расписание. А доступ в метрополитен могут ограничить с целью избежания очередей.

Транспорт продолжит работать. Фото: Страна

Спорт

С 8 по 24 января включительно запретят прием посетителей спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Исключение оставили для тренировок спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров.

Официальные спортивные мероприятия, включая футбольные матчи, будут проводить без зрителей при условии обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровья участников.

Развлечения и туризм

Учреждения культуры закроют. Проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, запретят.

А вот кино- и видеосъемку разрешат при условии ограничения доступа к месту съемки и использовании масок персоналам. Требование с маскам не касается актеров в кадре.

Скриншот из постановления Кабмина №1236

Продолжат работать и горнолыжные центры досуга (без работы заведений общественного питания и продажи алкогольных напитков).

Скриншот из постановления Кабмина №1236

Что работает, что нет. Полный список

Также публикуем инфографику Минздрава об ограничениях на время локдауна.

Власти Киева в свою очередь также выпустили напоминание, что и как будет работать с 8 по 25 января.