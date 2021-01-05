Нардеп Илья Кива заявил, что в его распоряжении пять единиц огнестрельного оружия, которым он умеет пользоваться, таким образом он отреагировал на пост националиста Сергея Стерненко, обвиняемого в убийстве человека, который появился в соцсети во вторник, 5 января.

"Слышишь, Илья Кива, как дела? Как там температура ниже спины?", - написал на своей странице Стерненко, отметив Киву.

Также радикал опубликовал фото двери кабинета Кивы с приклеенной к ней листовкой, на которой портрет самого Стерненко и надпись "Сергій Стерненко. Маю право за захист!". Последняя буква в ней исправлена на крест красного цвета.

В ответном посте Илья Кива обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

"Ирина Валентиновна Венедиктова, у меня в наличии штук пять единиц огнестрельного оружия, которым я умею пользоваться, поэтому очень спокойно отношусь к подобным "приветам" от убийц-провокаторов к Народным Депутатам, но если оценить саму ситуацию, то думаю это перебор. Когда в комитете по вопросам правоохранительной деятельности ВР происходят подобные истории, от субъектов, которые давно должны сидеть в тюрьме! Они одурели от своей безнаказанности и уверен дальше их действия будут куда агрессивней и циничней! Только они придут за слабыми, за теми кто ответить не сможет, за безоружными...

Вам не жалко коллег и однопартийцев? Это привет не мне, это плевок всей правоохранительной системе которую Вы возглавляете", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что Кива выложил фото в шапке Советской армии.

Также мы сообщали, что под Харьковом в гараже нашли тысячи боеприпасов, Кива заявляет, что это схрон Нацкорпуса.