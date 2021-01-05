Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в принудительном приводе на суд Павла Вовка, которому летом вручили подозрение в деле о захвате государственной власти.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на сообщение САП.

Так, в ВАКС отказали прокурору САП в принудительном приводе главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка в суд. Это уже пятый отказ в принудительном приводе Вовка, который не является на заседания суда с октября 2020 года.

Напомним, в январе 2020 года Вовк в очередной раз стал главой админсуда Киева. В июле того же года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП объявили о подозрении в захвате власти Вовку, его замам и шести судьям. В ответ Вовк обвинил иностранных агентов в попытках захватить власть над судебной власти в Украине через НАБУ.

Также НАБУ отправляло проекты ходатайств генпрокурору Ирине Венедиктовой о предоставлении разрешения на задержание и арест судей Окружного административного суда. Других законных путей для доставки подозреваемых в суд сотрудники НАБУ не видят.

Также "Страна" подробно разбирала ситуацию, которая сложилась вокруг ОАСК.