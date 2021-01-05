В начале января 2021 года президент Украины Владимир Зеленский задекларировал 4 589 832 грн роялти от ООО "Квартал 95" и ООО "Киностолица".

Соответствующие данные содержатся в декларациях о существенном изменении в имущественном состоянии, обнародованных в Едином государственном реестре деклараций.

В соответствии с документами, Владимир Зеленский 30 декабря 2020 года получил две выплаты роялти от ООО "Квартал 95" на 1 048 000 грн и 3 306 832 грн (в сумме 4,35 млн грн).

В еще одном сообщении указано, что президент получил 235 000 грн роялти от ООО "Киностолица".

Напомним, летом президент Владимир Зеленский подал свою декларацию о доходах за 2019 год. "Страна" писала о том, что в ней содержатся данные о недвижимости в четырех странах, коллекции часов и доходе почти 29 миллионов.

Также мы писали о том, как в июле Зеленский задекларировал 13,47 млн гривен дохода от продажи недвижимости и земельного участка.