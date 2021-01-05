Кутья или сочиво - главное блюдо рождественского стола, который обычно состоит из 12 постных блюд. Как правило, украинские хозяйки готовят кутью утром 6 января и подают ее на Святвечер. С нее должна начаться трапеза.

Кутью в качестве угощения на Рождество также носят крестным и родственникам, которые живут отдельно. В старину считали, чем вкуснее кутья будет, тем богаче будет год.

Есть множество вариантов приготовления кутьи в зависимости от региона - из пшеницы, риса, перловой крупы и даже гречки.

Мы собрали три рецепта этого блюда из пшеницы, мака, меда, орехов и сухофруктов. Их можно купить по отдельности либо приобрести готовый набор для кутьи, куда уже входят пшеница, мак и изюм.

Рецепт №1 кутья из пшеницы с имбирем и лимонной цедрой

Шеф-повар и участник проекта "МастерШеф" Евгений Клопотенко предложил классический рецепт разнообразить свежими нотками имбиря и лимонной цедры.

Ингредиенты: 1 стакан пшеницы, 4 стакана воды, 50 г сливочного масла, 2-3 ст. л. меда, 2 ст. л. мака, горсть грецких орехов, 100 г кураги, 1 горсть изюма, 1 лимон (цедра и сок), 1 см корня имбиря.

Приготовление: Стакан пшеницы залейте 4 стаканами воды на ночь. Утрой слейте воду, промойте крупу, вновь залейте 4 стаканами воды и поставьте на плиту.

Готовьте пшеницу на маленьком огне час - пока она не сане мягкой. Слейте лишнюю воду после приготовления.

В теплую каше добавьте сливочное масло, горсть изюма, мелко нарезанную курагу, мак, рубленные орехи и натертый на мелкой терке имбирь. Хорошо перемешайте.

Мелко натрите цедру лимона и добавьте ее в кутью вместе с медом. Приправьте 1-2 ст л лимонного сока и оставьте кутью минимум на два часа настояться.

Рецепт кутьи от Евгения Клопотенко

Рецепт №2 кутья из пшеницы с маком, орехами и изюмом

Еще один традиционный рецепт предлагает канал "Готовить просто с Ольгой Матвей".

Ингредиенты: 1 стакан пшеницы, по 100 грамм мака, орехов и изюма, а также мед - по вкусу, 1 ч.л. соли, 1 ст.л. сахара.

Приготовление: Для приготовления кутьи нужна пшеница уже очищенная, шлифованная, которую перед завариванием не нужно замачивать.

Тщательно промойте ее холодной водой, пересыпьте в кастрюлю и варите ее 40 минут в пропорции 1 стакан пшеницы на 2 стакана воды. При этом блюдо нужно помешивать каждые 10 минут. В середине приготовления добавьте 1 ч. л соли.

После того, как пшеница стала мягкой, ее нужно отправить на дуршлаг, слить лишнюю воду и отставить остывать.

Тем временем мак нужно помыть и залить водой (70 мл воды на 100 грамм мака), довести до кипения и проварить около получаса на медленном огне. По мере того, как вода будет впитываться и испаряться, можно добавить приблизительно полстакана воды.

После этого пересыпьте мак в мелкое сито или ступку, чтобы растереть с сахаром до появления белого "молочка".

Чтобы украсить кутью грецкие орехи измельчите и немного обжарьте на сковороде или в микроволновке до золотистого цвета. Уберите шелуху с орехов.

Изюм необходимо промыть в теплой воде и залить теплой водой на 5-7 мин. После этого слить воду и обсушить.

К охлажденной пшенице добавьте перетертый мак, изюм и орехи. Тщательно перемешайте и добавьте мед. Часть ингредиентов можно оставить для украшения.

Рецепт №3 классическая кутья из пшеницы

Таким рецептом классической кутьи поделились в популярной передаче "Все буде добре ".

Ингредиенты: очищенная пшеница, грецкий орех, мед, мак, светлый изюм, корица.

Приготовление: Пшеницу замочить на 10 часов. Промыть и варить 1,5-2 часа.

Измельчить орехи в блендере. Залить мак кипятком и растереть. Замочить в горячей воде изюм на несколько минут. Мед залить теплой водой до консистенции густой сметаны и размешать.

Заправить медом, маком, изюмом, корицей и орехами отваренную ранее пшеницу уже перед подачей на стол.

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