В пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области пограничники задержали 45-летнего украинца, который перевозил в грузовике коллекцию военно-исторических миниатюр из России. По предварительной оценке все обнаруженные фигурки стоят более 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 5 января, на своей странице в Facebook.

"45-летний гражданин Украины, возвращаясь из России в Украину грузовым автомобилем "DAF", решил подзаработать и провезти металлические фигурки воинов различных эпох. В кабине водителя правоохранители Черниговского пограничного отряда обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционные исторические фигурки производства московской студии", - рассказали пограничники.

По их данным, цена одного солдатика составляет 1,5 тысяч гривен. По предварительной оценке мужчина перевозил фигурки стоимостью более 700 тыс. грн.

По словам мужчины, товар ему предложил перевезти через границу за вознаграждение россиянин с целью дальнейшей продажи любителям исторической и военной миниатюры в Украине.

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