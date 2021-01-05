Пограничники изъяли обнаруженные фигурки. Фото: facebook.com/DPSUkraine

В пункте пропуска "Сеньковка" в Черниговской области пограничники задержали 45-летнего украинца, который перевозил в грузовике коллекцию военно-исторических миниатюр из России. По предварительной оценке все обнаруженные фигурки стоят более 700 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 5 января, на своей странице в Facebook.

"45-летний гражданин Украины, возвращаясь из России в Украину грузовым автомобилем "DAF", решил подзаработать и провезти металлические фигурки воинов различных эпох. В кабине водителя правоохранители Черниговского пограничного отряда обнаружили 474 фигурки оловянных солдатиков и коллекционные исторические фигурки производства московской студии", - рассказали пограничники.

Украинец незаконно вез из России полтысячи оловянных солдатиков и коллекционных фигурок. Фото: facebook.com/DPSUkraine

По их данным, цена одного солдатика составляет 1,5 тысяч гривен. По предварительной оценке мужчина перевозил фигурки стоимостью более 700 тыс. грн.

Украинец незаконно вез из России полтысячи оловянных солдатиков и коллекционных фигурок. Фото: facebook.com/DPSUkraine

По словам мужчины, товар ему предложил перевезти через границу за вознаграждение россиянин с целью дальнейшей продажи любителям исторической и военной миниатюры в Украине.

Украинец незаконно вез из России полтысячи оловянных солдатиков и коллекционных фигурок. Фото: facebook.com/DPSUkraine

Украинец незаконно вез из России полтысячи оловянных солдатиков и коллекционных фигурок. Cкриншот: facebook.com/DPSUkraine

Ранее мы писали, что украинец пытался вывезти в Европу коллекцию из 3 760 марок.

Также рассказывали, как пограничники Украины перехватили первые контрабандные iPhone 12 Pro Max.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.