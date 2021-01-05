В Карпаты 6 января можно будет уехать на 19 поездах. Фото: Telegram/ Укрзалізниця

Из украинских городов 6 января, накануне Рождества, в Карпаты отправятся 19 поездов "Укрзализныци". В конечный пункт они прибудут в четверг, 7 января. 

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании. 

В Карпаты 6 января отправятся такие поезда: 

  • №4/3 Запорожье - Ужгород;
  • №7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы;
  • №13/14 Киев - Солотвино;
  • №15/16 Харьков - Рахов;
  • №21/22 Харьков - Трускавец;
  • №26/25 Одесса - Ужгород;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №41/42 Днепр - Трускавец;
  • №43/44 Киев - Ивано-Франковск;
  • №46/45 Лисичанск - Ужгород;
  • №49/50 Киев - Трускавец;
  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №108/107 Одесса - Ужгород;
  • №134/133 Николаев - Рахов;
  • №136/135 Одесса - Черновцы;
  • №143/144 Киев - Ворохта;
  • №357/358 Киев - Рахов;
  • №601/602 Львов - Солотвино;
  • №745/746 Киев - Славское.

 

В Карпаты 6 января отправятся 19 поездов. Скриншот телеграм-канала Укразализныци

Напомним, "Укрзализныця" продала миллион билетов на новогодние поезда, однако трафик сократился до 65% от прошлого года.

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" с марта будет ежемесячно поднимать цены на билеты.

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