"Укрзализныця" назначила 19 поездов для желающих отметить Рождество в Карпатах. Полный список
Из украинских городов 6 января, накануне Рождества, в Карпаты отправятся 19 поездов "Укрзализныци". В конечный пункт они прибудут в четверг, 7 января.
Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.
В Карпаты 6 января отправятся такие поезда:
- №4/3 Запорожье - Ужгород;
- №7/8 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы;
- №13/14 Киев - Солотвино;
- №15/16 Харьков - Рахов;
- №21/22 Харьков - Трускавец;
- №26/25 Одесса - Ужгород;
- №29/30 Киев - Ужгород;
- №41/42 Днепр - Трускавец;
- №43/44 Киев - Ивано-Франковск;
- №46/45 Лисичанск - Ужгород;
- №49/50 Киев - Трускавец;
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №108/107 Одесса - Ужгород;
- №134/133 Николаев - Рахов;
- №136/135 Одесса - Черновцы;
- №143/144 Киев - Ворохта;
- №357/358 Киев - Рахов;
- №601/602 Львов - Солотвино;
- №745/746 Киев - Славское.
Напомним, "Укрзализныця" продала миллион билетов на новогодние поезда, однако трафик сократился до 65% от прошлого года.
Также мы писали о том, что "Укрзализныця" с марта будет ежемесячно поднимать цены на билеты.
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