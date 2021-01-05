Национальная полиция Украины планирует провести следственные действия с распорядителем аудиозаписи, на которой якобы представители КГБ Беларуси обсуждают убийство журналиста Павла Шеремета, для получения дополнительной информации о возможных заказчиках преступления.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Для проведения следственных действий с владельцем аудиозаписей, который на данный момент находится на территории Европейского союза, нужно придерживаться процедур международной правовой помощи. В ближайшее время в страну, где находится распорядитель, готова выехать специальная группа, в состав которой вошли сотрудники полиции и Офиса генерального прокурора.

"Кроме того, следователи Нацполиции подготовили официальное приглашение в Украину лицу, которое является распорядителем звукозаписи, для участия в следственных действиях. Человек получит процессуальный статус свидетеля, также ему будет обеспечена надлежащая охрана", - добавили в ведомстве.

Напомним, машину журналиста Павла Шеремета подорвали в центре Киева летом 2016 года, Шеремет погиб на месте. Подозрение в его убийстве сотрудники правоохранительных органов объявили в декабре 2019 года троим людям: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. На суде все подозреваемые отказались признать свою вину.

4 января 2021 года в интернете появились аудиозаписи якобы прослушки в кабинете бывшего главы КГБ Вадима Зайцева. Из них следует, что спецслужбы Беларуси могли планировать политические убийства своих оппонентов, в числе которых был и Шеремет.

Соответствующие записи обнародовал бывший сотрудник спецназа Беларуси Игорь Макар. Он утверждает, что передал записи украинской стороне еще в декабре 2020 года и готов свидетельствовать по делу в Офисе Генпрокурора Украины. Кроме того он объяснил, что не придал огласке записи раньше, потому что это могло бы поставить под угрозу его жизнь

В новой версии убийства журналиста Павла Шеремета подробно разбиралась "Страна".