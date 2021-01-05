На датском национальном телеканале DR Ramasjang стартовал показ детского мультсериала "Джон Диллерманд" ("диллерманд" - это мягкий жаргон датского "пенис"). Мультик повествует о мужчине с самым длинным в мире и волшебным пенисом, который наделяет его обладателя сверхспособностями - позволяет высоко прыгать и даже летать, отталкиваясь органом от земли.

Главный герой успешно использует волшебный пенис в быту - в качестве поводка для собаки, чтобы достать упавшие в воду вещи, для помощи соседу в подвешивании флага и даже чтобы отогнать льва. Но иногда поведение органа рекордных размеров выходит из-под контроля - в одной из серий пенис украл у ребенка мороженное, из-за чего Джону было стыдно.

Подобных приключений наснимали 20 серий. Целевая аудитория мультфильма - дети 4-8 лет, пишет SVT.

Сериал вызвал жаркие дискуссии среди родителей маленьких зрителей. Одни называют его порнографией и обещают, что их ребенок больше никогда не будет смотреть транслирующий этот мультфильм телеканал. А другие утверждают, что мультик понравился детям, а порнографический подтекст видится в нем только взрослым с их взглядами.

Некоторые считают, что это пособничество педофилам, а другие считают это неуместным, учитывая недавнее движение #MeToo (флешмоб, осуждающий сексуальное насилие и домогательство). Но телеканал DR Ramasjang отмел подобные жалобы.

"Мы хотим держаться подальше от этого (#MeToo - Ред.). Сериал рассчитан на нашу целевую аудиторию, состоящую из детей 4-8 лет, и должен быть на их уровне. Сериал не о сексуализации тела", - сказал Мортен Сков Хансен, глава DR Ramasjang.

Также он заявил, что, несмотря на все споры, мультфильм будет выходить и дальше, ведь они разрабатывали его совместно с Шведской ассоциацией сексуального просвещения.

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