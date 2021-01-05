Государственный концерн "Укроборонпром", который могут ликвидировать уже летом текущего года, намерен подписать договор с предпринимателем Александром Футало об оказании вендинговых услуг по приготовлению кофе и чая в автоматах за 339 998 гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

ФОП Футало стал победителем в соответствующем тендере с ожидаемой стоимостью 373,3 тысяч гривен.

Также участие в торгах принимали компания "Перша чаривна скрыня". Ее предложение составило 340 000 гривен и физлицо Александр Ващилко, который предлагал 339 999 гривен.

Согласно тендеру, предусмотрена закупка услуг по приготовлению кофе и чая в двух автоматах, которые будут располагаться на третьем и пятом этажах офиса концерна.

По предварительным данным, 250 сотрудников будут пользоваться услугами вендингового оборудования, общее ориентировочное количество порций напитков составляет 90 тысяч.

В частности, ориентировочное количество порций кофе "эспрессо" составляет 11 тыс., "мокачино" - 2,5 тыс., "латте" - 5 тыс., "эспрессо с молоком" - 9,5 тыс.

Также "Укроборонпром" рассчитывает на 3,5 тысяч порций чая, 6,5 тыс. порций "капучино", 29 тыс. порций "ирландского капучино", 14 тыс. порций "американо" и 9 тыс. порций напитка "шоколад".

Услуги должны предоставляться в течении 2021 года.

Напомним, ранее "Укроборонпром" купил 500 журналов Forbes на сумму около 40 000 гривен.

Также мы рассказывали, что двумя годами ранее украинский госконцерн оказался на 71-м месте в рейтинге топ-100 самых крупных продавцов оружия в мире.