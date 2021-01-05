Украинский МИД 31 декабря получил отчет о причинах катастрофы рейса МАУ от Ирана, завершившего расследование крушения самолета в конце прошлого года.

Об этом со ссылкой на замминистра иностранных дел Евгения Енина сообщает "Общественное".

"Да, (отчет - Ред.) передали вечером 31 декабря, с пятой попытки. Сейчас все компетентные органы тщательно его изучают", - сказал Енин.

Теперь у Киева есть 60 дней, чтобы внести в отчет замечания и предложения, после этого Иран в течение месяца может его доработать. Обнародование документа возможно только после утверждения советом Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Комментировать документ, по словам Евгения Енина, еще рано, сначала его должны проанализировать на объективность и беспристрастность.

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради сообщил, что окончательный вариант проекта отчета был передан всем сторонам. По его словам, причастных к катастрофе привлекли к ответственности.

Напомним, Боинг 73" МАУ, следовавший в Киев, разбился вскоре после вылета из Тегерана 8 января, в результате чего погибли все 176 человек на борту, большая часть из них - граждане Ирана и Канады.

Ранее в Иране заявляли, что самолет МАУ был сбит ракетой из-за человеческой ошибки. Об этом говорится в отчете о расследовании крушения лайнера.

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