Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал появление электронного кабинета пациента, который будет интегрирован с государственным приложением "Дия".

Об этом чиновник рассказал в ходе брифинга во вторник, 5 января.

"Мы хотим ввести электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом "Дия", что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту", - заявил Степанов.

По его словам, через электронный кабинет пациент сможет заключать декларации с врачом онлайн и предоставлять доступ к собственным данным о болезни.

"В кабинете пациента собрана вся информация о вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны", - добавил министр.

Также Степанов подтвердил намерения властей избавиться от бумажных больничных, заменив их электронными. Эти и еще около тридцати других цифровых проектов в Минздраве реализуют уже в этом году.

"Почему мы уверены, что мы способны это сделать? Потому что весь прошлый год мы работали над подготовкой реализацией этих проектов", - заверил Степанов.

Видео: YouTube/ КабМін

Напомним, согласно заявлению министерства цифровой трансформации, уже с 1 сентября 2021 года украинские органы власти лишатся права требовать бумажные документы у граждан.

А уже в начале октября 2020 года украинцы стали получать первые электронные медицинские заключения.