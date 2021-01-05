Минздрав анонсировал запуск электронного кабинета пациента
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов анонсировал появление электронного кабинета пациента, который будет интегрирован с государственным приложением "Дия".
Об этом чиновник рассказал в ходе брифинга во вторник, 5 января.
"Мы хотим ввести электронный кабинет пациента. В том числе с интеграцией его с сервисом "Дия", что позволит пациенту видеть его электронную медицинскую карту", - заявил Степанов.
По его словам, через электронный кабинет пациент сможет заключать декларации с врачом онлайн и предоставлять доступ к собственным данным о болезни.
"В кабинете пациента собрана вся информация о вас. Информация, с которой вы просто приходите к врачу, он входит в ваш кабинет пациента и сразу видит все данные, которые там собраны", - добавил министр.
Также Степанов подтвердил намерения властей избавиться от бумажных больничных, заменив их электронными. Эти и еще около тридцати других цифровых проектов в Минздраве реализуют уже в этом году.
"Почему мы уверены, что мы способны это сделать? Потому что весь прошлый год мы работали над подготовкой реализацией этих проектов", - заверил Степанов.
Видео: YouTube/ КабМін
Напомним, согласно заявлению министерства цифровой трансформации, уже с 1 сентября 2021 года украинские органы власти лишатся права требовать бумажные документы у граждан.
А уже в начале октября 2020 года украинцы стали получать первые электронные медицинские заключения.