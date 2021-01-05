В России пьяный мужчина рухнул с главной елки города при попытке достать с верхушки звезду. Инцидент произошел в городе Любиме Ярославской области и попал на видео.

Видео, на котором запечатлен "подвиг", опубликовано в соцсетях и широко обсуждается. На нем видно, как мужчина забирается на символ Нового года под крики и смех толпы. Ему удается достичь верхушки с украшающей ее огромной снежинкой, но в этот момент ветви елки не выдерживают и мужчина падает вниз вместе с обломавшейся верхушкой.

По данным местных СМИ, хулиган не пострадал. А вот елка так и стоит без верхушки, а под ней рассыпаны упавшие новогодние украшения. Рядом также валяется и отломанная верхняя ветка, но украшения на ней уже нет.

Фото: vk.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Херсонской области сгорела главная елка города. Теперь Чаплинку украшает обгоревший каркас.

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