В Польше, где в конце декабря стартовала массовая вакцинация от коронавируса, зафиксировали нарушение правил Национальной программы иммунизации. В рамках нулевого этапа вакцинации, рассчитанного на медиков, прививку сделали политикам и представителям шоу-бизнеса.

Об этом сообщает TVN24.

Факт нарушения подтвердился в ходе проверки, сообщил 5 января в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Польши Адам Недзельски.

По его данным, умышленное нарушение правил вакцинации было допущено в Варшавском медицинском университете, на данный момент в учреждении продолжается проверка.

Вакцинацию вне очереди прошли актеры Кристина Янда, Мария Северин и Виктор Зборовски, а также бывший вице-премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер Недзельски сообщил, что люди, безосновательно получившие прививку, "были зарегистрированы как немедицинский персонал, работающий в больнице".

Медцентру, где были зафиксированы нарушения, грозит штраф на сумму свыше 250 тысяч злотых (около 1 772 685 гривен - Ред.).

Напомним, мы публиковали первые рейтинги стран мира по вакцинации от коронавируса; на первом месте оказался Израиль, Россия - на 6-м.

Также мы писали, что Ляшко заявил, что первая партия вакцины от коронавируса может поступить в Украину не в феврале, а в марте.