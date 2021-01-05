Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее назвал Covid-19 геополитической проблемой, заявил, что общество получило коронавирус от природы в ответ на хамское к ней отношение.

Об этом сказал белорусский лидер во время посещения предприятия "Горизонт" в Минске во вторник, 5 января, пишет агентство "Белта".

"...Господь нас, наверное, коронавирусом и наказал, что мы просто по-хамски относимся к природе. Если у нас не будет гармонии с природой, мы будем нездоровы, и дети наши будут нищими", - сказал Лукашенко.

После этого президент Беларуси добавил, что некоторые европейские страны уже обозначили срок, когда машины с двигателями внутреннего сгорания исчезнут с улиц. Лукашенко заявил, что в республике есть шанс сделать это раньше.

Ранее мы писали, что Лукашенко заявил, что скептически относится к вакцинам от коронавируса и заверил, что прививаться не будет.

Также рассказывали, что ранее белорусский президент заявлял, что считает пандемию коронавируса "психозом".