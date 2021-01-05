В среду, 6 января, на заседании Кабмина будут рассматривать изменения в постановление правительства о введении в Украине локдауна с 8 по 24 января. Об этом "Стране" сообщила Оксана Фартак, пресс-секретарь главного санитарного врача Виктора Ляшко.

"По результатам заседания Кабмина станет понятно, будет ли дополнительно вноситься вопрос о переносе локдауна или его изменении", - заявила пресс-секретарь.

Напомним, что введение жесткого локдауна в Украине запланировано в период с 8 по 24 января.

Ранее информацию о возможном переносе или сокращении локдауна в Украине "Стране" прокомментировали в Кабмине.

Также мы сообщали, что глава Минздрава Степанов пообещал уточнить, смогут ли украинцы купить бытовую химию во время локдауна.