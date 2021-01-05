В случае прямого вооруженного столкновения с силами Российской Федерацией Украина пойдет в наступление и даже в контрнаступление, устроив противнику "Афганистан, но только покруче".

Такое мнение в интервью каналу Politeka выразил советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

Так, на вопрос журналистки, сколько продержится оборона Украины в случае наступления сил Российской Федерации Арестович ответил: "Продержалась? Да мы бы отлупили их и еще бы пошли в контрнаступление, чего нам держаться? (...) Мы бы для них стали Афганистаном, но только покруче. Мы единственная страна в мире, которая применила весь комплекс вооружения по российским войскам. Как видите, седьмой год - ничего страшного не произошло. Оперативно-тактические ракеты - это самое крутое оружие которое (сейчас) есть, следующее только ядерное. По ним отстреляли больше ста таких ракет и многие из них попали в цель".

Также Арестович заявил, что война на Донбассе является международным конфликтом с участием России. Кроме того, по его словам, если бы российские войска "могли себе позволить обычную войну" вместо гибридной, то они бы уже давно на нее пошли. Исходя из этого советник украинской делегации в ТКГ сделал вывод, что Кремль непосредственно заинтересован в деэскалации конфликта на Донбассе.

Видео: YouTube/ Politeka Online

Напомним, в 2017 году Алексей Арестович признался, что с начала войны на Донбассе методично врал в своих блогах и комментариях - выступая в качестве "военного эксперта".

Уже в октябре 2020 года он занял должность советника по информационной политике украинской делегации в ТКГ.