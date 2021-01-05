Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) и объединения издателей призывают правительство не запрещать продажу газет в продуктовых магазинах и супермаркетах во время локдауна, который вводится в Украине с 8-го по 24 января.

Об этом "Стране" сообщил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Он утверждает, что запрет на продажу прессы во время карантина нарушает право граждан на доступ к информации.

"Газеты и журналы - классическое дополнение к покупкам для посетителей супермаркетов во всем мире. К сожалению, в Украине, в отличие от Великобритании или Италии, в торговых рядах пресса занимает очень и очень скромное место. А в локдаун и этого места газетам не будет. Своим непродуманным решением правительство запрещает доступ украинцам к прессе, а редакции СМИ вгоняет в еще большие кризисные убытки. Особенно страдают читатели и журналисты в регионах. Поэтому требуем от власти ответственно подходить к политике ограничений в сфере медиа в целом. А торговлю газетами в локдаун - разрешить безотлагательно", - сообщил "Стране" глава НСЖУ.

Он добавляет, что ограничивая работу сферы торговли и услуг во время локдауна стоит учитывать, что торговля сопутствующими товарами в супермаркетах не провоцирует массовых собраний граждан и не является более рискованной, чем разрешенная торговля продуктами питания.

В то же время, по словам Томиленко, запрет на торговлю прессой ограничивает право граждан на доступ к информации и усиливает экономический кризис украинских СМИ.

"На фоне правительственного равнодушия к разработке и реализации антикризисной политики поддержки украинских медиа, особенно местных, запрет на торговлю прессой - неразумный и деструктивный", - отмечает председатель НСЖУ.

Он уточнил, что еще 19 декабря в Кабинет Министров поступило совместное обращение Украинской Ассоциации Медиа Бизнеса, Национального Союза Журналистов Украины и Ассоциации Независимых Региональных Издателей Украины относительно препятствования свободному доступу граждан к информации (призыв снять запрет на торговлю прессой в супермаркетах в условиях локдауна).

31 декабря Американская торговая палата в Украине призвала правительство пересмотреть условия январского локдауна и разрешить торговлю прессой в магазинах. Однако до сих пор изменения не внесены.

А торговые операторы, по словам Сергея Томиленко, уже ставят редакции украинских газет и журналов перед фактом, что с января прекращают сбыт прессы. В НСЖУ поступили жалобы от издателей из Киева, Запорожья, Черкасс и Львова.

Напомним, в постановлении Кабмина газет и журналов нет в списке разрешенных товаров в период январского локдауна.

Таким образом с 8 по 24 января будет запрещена торговля такими товарами, как книги и газеты, канцелярия, батарейки, лампочки, стиральные порошки, книги и газеты, канцелярия и прочее.

В частности, в постановлении правительства газет и журналов нет в списке разрешенных товаров.