Три года назад Украина стала праздновать католическое рождество наряду с православным. Таким образом в стране установилось две официальные даты с нерабочим днём - 25 декабря и 7 января.

Это было политическим решением властей в рамках "движения на запад". Однако, как показывают последние опросы, население за эти годы никуда не сдвинулось. И в массе своей чтит рождение Христа по-старому - в январе.

Более того, даже созданная при Порошенко ПЦУ говорит, что не может отмечать рождество 25 декабря из-за боязни раскола.

Почему украинцы не хотят переходить на новые рождественские рельсы - разбиралась "Страна".

Кто в Украине празднует католическое рождество

Новая социология показала, что спустя два года после легализации католического рождества, украинцы в массе своей отмечают другую дату - 7 января.

Как единственную ее указали 77% опрошенных. Еще 15% населения отмечают оба праздничных дня. И только 3% празднуют рождество только по григорианскому календарю - 25 декабря.

То есть, по большому счету, новый выходной вводился для этих трех процентов населения (те, кто празднует две даты, уже имели нерабочий день в январе).

И в этом смысле назначение выходным днем, например, мусульманского Курбан-Байрама выглядит более оправданным: исламской веры в Украине придерживаются около 5% населения. То есть даже больше, чем приверженцев сугубо католической даты Рождества.

Не менее интересны и политические предпочтения украинцев, которые отмечают рождество.

Показательно, что избиратели всех политических партий в большинстве своем празднуют этот день только 7 января.

Больше всего таких людей - от 80 до 90% - поддерживают "Оппозиционную платформу", "Слугу народа", "Батькивщину" и "Голос" (если брать парламентские партии). Меньше всего - у "Европейской солидарности" - 62%.

У партии Порошенко также самый большой процент тех, кто празднует обе даты - 27% и только католическое рождество - 8%. К этой цифре из других партий ближе всего "Свобода" и "Украинская стратегия Гройсмана" - по 6%. У остальных политсил число сторонников католического праздника не превышает трех процентов.

Рекордсменом по количеству людей, которые не отмечают ни одну из дат, стала партия Шария - 11% опрошенных. На втором месте - "Слуга народа" и "Свобода" - по 5%.

По регионам симпатии в основном также за январское рождество. С заметным креном в пользу обеих дат на Западе и в Киеве.

Как Порошенко раздвоил Рождество

В нашей стране выходной на Рождество 25 декабря появился в ноябре 2017 года по инициативе депутатов от "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта" и Радикальной партии.

Тогда одни политики считали нововведение "усилением евроинтеграционных позиций" Киева, другие называли это шагом к "развалу православия" в стране. В итоге, по данным издания Economist, Украина стала пятой страной в мире с двумя праздниками рождения Христа - после Эритреи, Ливана, Молдовы и Беларуси.

Как это приблизило нашу страну к Европе - вопрос открытый.

Сам Петр Порошенко заявил о намерении отмечать Рождество дважды, - 25 декабря и 7 января. 29 ноября он подписал закон "О внесении изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней".

А уже 24 декабря 2017 года он выпустил поздравительное семейное видео, где заявил, что будет отмечать Рождество дважды. По всей видимости, призывая к такому раздвоению и остальных украинцев.

Было не совсем понятно, кому в Украине был нужен перенос даты. Действительно, в мире 25 декабря отмечают не только католики и протестанты, но и некоторые православные. При этом все представленные в Украине церкви, принадлежащие к православию, празднуют 7 января - включая даже греко-католиков.

А римо-католиков и протестантов, которые отмечают в декабре, среди украинцев не более трех процентов - даже мусульман, как мы уже упоминали, гораздо больше.

Поэтому важно понимать политический контекст этого события. Католическое рождество узаконили за год до создания новой православной церкви - ПЦУ и вручения ей Томоса об автокефалии (его вторую годовщину, кстати, отмечают сегодня).

Но уже тогда власти Украины делали все возможное, чтобы легализовать неканонический Киевский патриархат и для этого - склонить на свою сторону Вселенскую патриархию в Константинополе. Которая, кстати, отмечает рождество 25 декабря.

В целом этот шаг можно было трактовать как подготовку перевода украинского православия на западный календарь. И, судя по всему, курс в эту сторону продолжается: поздравления с католическим рождеством вслед за Порошенко продолжил выпускать и Зеленский.

Впрочем, эти политические моменты украинцев мало затронули. Подавляющее большинство верующих продолжали отмечать праздник только 7 января.

После появления нового выходного появилась первая социология. По данным компании Research & Branding Group, в 2017 году новое рождество отпраздновали 18% опрошенных. Но судя по всему, речь шла не о походе в церковь, а о том, что люди в основном просто использовали новый выходной как новый повод для праздника.

При отсутствии выходного число празднующих было бы значительно ниже.

"Страна" также проводила опрос верующих на тему приемлемой даты Рождества среди украинцев. В 2018 году они заявили, что разделяют мнение своей церкви. Отметим, что в Украине все православные и греко-католики на церковном уровне празднуют 7 января.

В апреле 2018 года по данным КМИС 81% опрошенных украинцев назвали любимым праздником Рождество 7 января. А поисковые запросы на тему католического рождества в Google показывали гораздо более низкий интерес, чем перед православным Рождеством.

Не изменилась ситуация и в последующие годы. В декабре сторонник празднования католического Рождества глава ПЦУ Епифаний признал, что его паства - за 7 января. И перевод ее на новую дату может вызвать раскол.

"Мы знаем четко социологию, которая свидетельствует, что более 60% украинцев против празднования 25 декабря... И если мы сейчас перейдем на новый календарь, то состоится еще один раскол. Мы не можем говорить про два Рождества", - заявил Епифаний.

И, судя по последним опросам, ситуация в этом смысле за два года не изменилась - число украинцев-сторонников празднования 25 декабря не растет.

Впрочем, на Западной Украине, где сильнее влияние католицизма, уже появляются первые ростки "рождественского сепаратизма".

Недавно один из черновицких приходов греко-католиков решил самочинно провести литургию 25 декабря. Однако вскоре руководство УГКЦ опровергло, что церковь переходит на новый календарь. Хотя и допустило такую возможность, если это будет общим решением верующих и клира.

То есть введение официального празднования 25 декабря уже провоцирует конфликты в отдельных парафиях. Где некоторые прихожане пытаются узаконить декабрьскую дату на уровне своих храмов.