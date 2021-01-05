Кабинет министров не подтвердил, но и не опроверг информацию "Страны" о том, что власти рассматривают возможность переноса или сокращения времени действия локдауна в Украине.

"На данный момент действует постановление правительства с усиленным карантином от 8 числа. Других решений не принималось", - сообщили "Стране" в пресс-службе правительства.

Напомним, во вторник, 5 января, источник в Офисе президента заявил, что украинские власти рассматривают возможность перенести даты локдауна, сократить его длительность или смягчить условия. В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что окончательное решение будет принято "в ближайшие дни".

3 января в представительстве главы государства заявили что отмена локдауна не планируется, а министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что усиление карантинных ограничений в январе не состоится по плану, поскольку после праздников ожидается рост заболеваемости коронавирусной болезнью и сезонная вспышка гриппа.