Во вторник, 5 января, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине, а также возможное совместное производство вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Затрагивались некоторые аспекты внутриукраинского урегулирования, прежде всего в контексте реализации минского "Комплекса мер" и договоренностей, достигнутых в ходе "нормандских" саммитов", - сказано в сообщении.

Также Путин и Меркель обсудили возможное немецко-российское сотрудничество в борьбе с коронавирусом, отдельно остановившись на вопросе перспектив совместного производства вакцин.

"Условлено о продолжении контактов по этой теме между министерствами здравоохранения и другими профильными структурами двух стран", - сообщили в Кремле.

Кроме того, Путин и Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками.

Напомним, Путин и Меркель в начале декабря поговорили об отсутствии прогресса в Минских соглашениях.

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