Экс-нардепа и бывшего заместителя председателя парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Игоря Кононенко НАБУ вызывает на допрос в рамках дела о частной фирме "Аркона Газ-Энергия", которая в 2018 году за бесценок получила крупное месторождении нефти и газа. Повестка на допрос обнародована на сайте НАБУ.

Согласно повестке, опубликованной на сайте НАБУ, детективы осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве №52018000000000182 от 02 марта 2018 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.1 ст.366 УК Украины.

"Учитывая предыдущие неявки без уважительных причин на вызовы публикуем повестку о вызове свидетеля в указанном уголовном производстве Кононенко Игоря Витальевича, зарегистрированного по адресу: ул. Рейтарская, г.Киев, и который проживает по адресу: ул.Радиальная., г. Киев. Вам необходимо прибыть 11.01.2021 года в 10:00...", - говорится в тексте повестки.

Напомним, компания "Аркона Газ-Энергия" имела разрешение на разработку и добычу газа на Свистунковско-Червонолуцком месторождении в Полтавской области и была связана с Петром Порошенко и его окружением, хотя экс-президент отрицал, что имеет отношение к этому предприятию.

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное дело из-за возможного злоупотребления служебным положением чиновниками Государственной службы геологии и недр Украины при выдаче "Аркона Газ-Энергия" спецразрешения на разработку месторождения в Полтавской области.

Также мы сообщали, что экс-директор спортивно-развлекательного клуба Петра Порошенко "5 элемент" Олег Ольховой стал основным владельцем одного из главных получателей лицензий на добычу газа в Украине ООО "Аркона Газ-Энергия".