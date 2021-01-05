У пациентов, переболевших long-Covid (длительное течение болезни с осложнениями - Ред.), наблюдаются 205 возможных симптомов в десяти человеческих органах. Многие люди, страдающие такой формой болезни, все еще не могут полноценно вернуться к работе через шесть месяцев после заражения.

Об этом идет речь в исследовании Patient Led Research for Covid-19.

Как показало масштабное исследование, сначала речь шла о том, что коронавирусная болезнь - это респираторное заболевание, которое проходит за 2-3 недели, однако чем дольше пандемия продолжается, тем больше людей сообщают о том, что некоторые симптомы сопровождают уже полгода.

Исследователи опросили 3 762 человека в возрасте от 18 до 80 лет из 56 стран, которые ответили на около 257 вопросов девяти странах.

По данным исследования, было зарегистрировано 205 симптомов в 10 органах, 66 из которых были отслежены в течение семи месяцев. Примерно 65% респондентов (2 454 человек) сообщили, что испытывали симптомы в течении как минимум полугода.

Наиболее вероятные симптомы, которые сохранятся через такой период времени:

усталость,

недомогание после нагрузки,

когнитивная дисфункция ("мозговой туман"),

неврологические ощущения,

головные боли,

проблемы с памятью,

бессонница,

мышечные боли,

учащенное сердцебиение,

одышка,

головокружение,

проблемы с равновесием,

проблемы с речью и языком.

Ранее мы писали, что коронавирус может проникать в человеческий мозг при помощи белка S1, который формирует так называемые шипы. Этот процесс изучили ученые Вашингтонского университета.

Также рассказывали, что ученые сообщили об угрозе потери зрения у больных Covid-19.