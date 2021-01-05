Переболевшие Covid пациенты теряют работоспособность до шести месяцев - исследование
У пациентов, переболевших long-Covid (длительное течение болезни с осложнениями - Ред.), наблюдаются 205 возможных симптомов в десяти человеческих органах. Многие люди, страдающие такой формой болезни, все еще не могут полноценно вернуться к работе через шесть месяцев после заражения.
Об этом идет речь в исследовании Patient Led Research for Covid-19.
Как показало масштабное исследование, сначала речь шла о том, что коронавирусная болезнь - это респираторное заболевание, которое проходит за 2-3 недели, однако чем дольше пандемия продолжается, тем больше людей сообщают о том, что некоторые симптомы сопровождают уже полгода.
Исследователи опросили 3 762 человека в возрасте от 18 до 80 лет из 56 стран, которые ответили на около 257 вопросов девяти странах.
По данным исследования, было зарегистрировано 205 симптомов в 10 органах, 66 из которых были отслежены в течение семи месяцев. Примерно 65% респондентов (2 454 человек) сообщили, что испытывали симптомы в течении как минимум полугода.
Наиболее вероятные симптомы, которые сохранятся через такой период времени:
- усталость,
- недомогание после нагрузки,
- когнитивная дисфункция ("мозговой туман"),
- неврологические ощущения,
- головные боли,
- проблемы с памятью,
- бессонница,
- мышечные боли,
- учащенное сердцебиение,
- одышка,
- головокружение,
- проблемы с равновесием,
- проблемы с речью и языком.
Ранее мы писали, что коронавирус может проникать в человеческий мозг при помощи белка S1, который формирует так называемые шипы. Этот процесс изучили ученые Вашингтонского университета.
Также рассказывали, что ученые сообщили об угрозе потери зрения у больных Covid-19.