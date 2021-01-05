Украинские власти рассматривают возможность перенести даты локдауна, сократить его длительность или смягчить условия. Об этом "Стране" сообщил источник в Офисе президента.

Напомним, что локдаун в Украине планируют ввести с 8-го по 24-е января.

Советник главы ОП Михаил Подоляк не подтвердил, но и не опроверг эту информацию, уточнив что сейчас в ОП изучают статистику.

"В ближайшие дни будет принято окончательное решение. После всех за и против", - заявил Подоляк "Стране".

В пресс-службе Кабмина "Стране" также не подтвердили, но и не опровергли информацию о вероятном пересмотре локдауна.

"На данный момент действует постановление правительства о введении усиленного карантина с 8 числа. Других решений не принималось", - сообщили "Стране" в правительстве.

Напомним, в воскресенье, 3 января, в Офисе президента заявили, что отмены локдауна не планируется, добавив, что сотрудниками представительства главы государства "будут оцениваться показатели конца декабря/первых чисел января".

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что январский локдаун в Украине отменять не будут, несмотря на спад заболеваемости Covid-19.

Перед этим весь декабрь статистика демонстрировала улучшение ситуации с заболеваемостью коронавирусной болезнью - число новых случаев значительно снизилось. Это было связано с сокращением объема тестирования на коронавирус в Украине.