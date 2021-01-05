В ночь с 4 на 5 января в Николаевском речном порту погрузчик насмерть задавил одну из сотрудниц, которая контролировала процесс загрузки удобрений.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в 23:39 понедельника, 4 января на территории "Николаевского речного порта" ДП АСК "Укрречфлот" по ул.Индустриальной в Заводском районе Николаева

"23-летний работник предприятия, выполняя работы по загрузке удобрений, управляя погрузчиком марки JCB 535 и двигаясь задним ходом, совершил наезд на 44-летнюю сотрудницу указанной организации, которая контролировала ход проведения работ, но не имела на себе светоотражающей жилетки и каски", - сообщили правоохранители.

Женщина погибла на месте. Уголовное производство по факту инцидента начато по ч.2 ст.272 (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Расследование продолжается.

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