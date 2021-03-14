Поссорившись с близким человеком, мы редко находим нужные слова, чтобы выразить наше искреннее раскаяние и сожаление. Конечно, в голове у нас много мыслей и планов о том, как быстрее сгладить свою вину, исправиться и помириться с любимыми.

Прощеное воскресенье - именно тот праздник, когда все просят прощения друг у друга даже в том случае, если не ссорились.

По традиции, каждому может быть даровано прощение, кто желает наладить прежнюю дружбу. По ссылке - как правильно и перед кем сегодня извиняться, что категорически нельзя делать.

Традиции праздника давно перекочевали в Интернет, и сегодня поздравить всех знакомых с Прощеным воскресеньем можно необычно - отправив им видео из сети TikTok.

"Страна" собрала коллекцию оригинальных музыкальных поздравлений со словами прощения в православный праздник.

Подписывайтесь на ТикТок-канал "Лучшие поздравления", чтобы всегда иметь под рукой музыкальные открытки. И скачивайте бесплатно оригинальные видеооткрытки.

Например, в этом видео умение просить прощение обыграно фрагментом из м/ф "Зверополис", где Джуди просит прощение у Лиса Ника. На фоне звучит покаянный стих:

"Проявите мудрость и терпение, чтоб простить всех тех, кто вас простил.

Кто попросит искренне прощение, тот его по правде заслужил.

Проявите кротость покаяния, чтоб самим прощенье попросить,

Ведь у тех сбывается желание, кто умеет верить и любить!"

Также есть комплиментарные короткие видео, как то, на котором милый щенок в венке приветливо машет хвостом под оригинальный звук Tik Toker: "Прости меня, дуру грешную. Прости Христа ради". Согласитесь, такое признание звучит не только искренне, но и дарит улыбку адресату.

Ряд видео - это красивые картинки под символичную музыку. "Прости, нам дней не вернуть. Прости, обиды забудь. Прости, улыбку не прячь. Прости, ты только не плачь...", - поет шансонье Виктор Королев в зарисовке о паре на берегу моря.

Второй ролик - красивые картинки с извинениями парню. Нарезка идет под известную песню группы Artik & Asti "Истеричка", как бы намекая, что все причиненные обиды от девушки мужчине нельзя воспринимать серьезно.

Еще одно видео - безотносительно пола. В нем под грустный синхрон Mellen Gi Remix "In The End" ряд картинок с тематикой прощения, символизирующих тоску и одиночество разлуки.

Также есть видео еще более официальное, на котором - слова поздравления и церковная служба в Киево-Печерской Лавре.

Родным тяжелее всего сознаться в прегрешениях. И если по вашей вине пролились слезы матери - ей можно отправить это короткое видео сообщение. В видео звучит фрагмент стихотворения Виктории Венцель "Мам, прости меня за слезы, что смогла когда-то причинить".

Надеемся, эта символичная подборка облегчит Ваши смущения в просьбе о прощении и поможет найти нужные слова. Пусть милые картинки и трогательные слова помогут проложить тропинку к примирению. Ведь после получения такого послания даже самый строгий друг сможет стать немного мягче, поймет и простит обязательно!