В начале января украинцам выпала возможность отдохнуть четыре дня подряд в связи с Рождеством - с 7 по 10 января включительно. Из такого мини-уикенда звезды рекомендуют не спешить выходить трем знакам Зодиака - Овнам, Весам и Козерогам. Для вас январский отпуск послужит прекрасной возможностью укрепить здоровье и посвятить время духовному развитию.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Сегодняшний день будет пассивным для вас, но не отчаивайтесь. Вместо того, чтобы начинать новые проекты, займитесь завершением старых. При решении сложных вопросов можно руководствоваться интуицией. Для вас может быть удачной любая финансовая или юридическая деятельность, а также торговля. Во всех сферах жизни правда будет на вашей стороне, поэтому и судебные разбирательства будут решаться в вашу пользу.

Однако даже отпетым трудоголикам, в тайне мечтающим о мировом господстве, полезно будет посвятить время отдыху и размышлениям. Карантин вряд ли позволит вам уехать далеко и надолго, зато можно посвятить несколько дней медитации или махнуть с семьей за город.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Зимняя сказка так и манит представителей вашего знака беречь гармонию и баланс в романтических отношениях. Существует масса доступного вида досуга, который поднимет вам настроение не хуже путешествия во Францию. Например, вы можете устроить киноночи на дому, организовать выездной пикник с посиделками у костра, поиграть с друзьями в настолки. Зная вашу тонкую душевную организацию, звезды уверяют, что эти развлечения подарят вам ощущение той безмятежности, о которой вы давно мечтали.

Козероги (22 декабря - 20 января)

Козерогам не вполне хватило новогодних праздников, чтобы провести время со всеми своими многочисленными друзьями, родственниками и знакомыми. Поэтому они задумываются о том, чтобы выкроить дополнительные дни на близких. Например, пригласить вторую половинку в ресторан, оплатить родителям отдых на горнолыжном курорте, побаловать детей игрушками, о которых те давно мечтали.

Серьезно переживать о том, что вы потеряете сноровку в рабоче-деловых отношениях не придется. Да и подобный релакс можно расценивать как инвестиции в будущее. Забота о психологическом здоровье своем и близких всегда поднимают настроение чутким представителям знака, заряжая их уверенностью и спокойствием на целый год.

А некоторым Козерогам уже в начале 2021 года потребуется декретный отпуск.

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