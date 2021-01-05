6 января, в канун Рождества, в северные, западные и часть восточных регионов Украины придут осадки. Влажная погода ожидается и в Киеве. Уже 7 января дождь и мокрый снег прогнозируются на всей территории страны.

Об этом во вторник, 5 декабря, сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, дождь, местами с мокрым снегом, ожидается 6 января на севере Украины, крайнем западе и в Луганской области. В Киеве Сочельник также будет влажным, с небольшими осадками. На остальной территории без осадков.

Температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+6 градусов, на востоке будет прохладнее - от 0 до +3, на юге ожидается самая теплая погода - +7...+13.

На Рождество циклон принесет дождь, мокрый снег и сильный северо-западный ветер на всю территорию Украины. Небольшое похолодание ожидается в западных областях.

С 9-10 января температура воздуха будет постепенно снижаться по всей территории Украины и грядущие после Рождества праздники, вплоть до Крещения, украинцы встретят с морозом.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какие регионы сегодня ждут осадки. По словам метеоролога, их на территорию Украины принес циклон Ахмет.