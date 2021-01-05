Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Украине переступили все "красные линии", которые есть у России. Однако Владимир Путин не будет ради мести "стрелять себе в ногу".

Об этом Песков заявил в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, видео опубликовано в YouTube.

Соловьев в беседе с Песковым напомнил ему о его высказывании о том, что у России есть "красные линии", за которые никому не позволено заступать и попросил уточнить, о чем речь.

"Это те линии, которые идут в нарушении наших интересов", - сказал Дмитрий Песков.

Также Песков в ходе разговора подтвердил тезис Соловьева о том, что в Украина ушла за "красные линии".

"Это трагедия - то, что произошло в Украине. При чем это трагедия для всей Европы. Сейчас это уже как-то стерлось чуть-чуть уже, и не склонны это воспринимать. Но когда в Европе происходит переворот (Песков имеет в виду Майдан - Ред.)... Это совсем странно", - сказал пресс-секретарь Путина.

В ответ на вопрос, какие действия предпринимаются после того как "красные линии" перейдены, Песков заявил, что "продолжается работа с нашими визави".

"Где-то работа жесткая, где-то пытаемся искать серединную линию", - заявил Песков.

В ответ Соловьев предположил, что "Путин никогда и не отвечает в режиме пинг-понга".

"Ну... Стрелять себе в ногу, чтобы кому-то отомстить, - это не его. Реакция вдумчивая, продуманная", - сказал Дмитрий Песков.

Песков о "красных линиях" - с 40:30

Напомним, ранее в Кремле не увидели стремления Зеленского к нормализации отношений с Россией.

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