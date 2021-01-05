Информация, которую распространяют телеграм-каналы, не интересует серьезных людей в Кремле. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

"Телеграм-каналы в большинстве - это платные "дешевые сливные бачки. Многие действительно увлекаются этими сливными бачками. Это наш такой феномен в стране, ведь в англоязычном мире это не пошло, это только у нас и на пространстве бывшего Советского Союза", - высказал мнение спикер Кремля.

Глава президентской пресс-службы добавил, что серьезные люди в "башнях" "этого даже не читают".

К слову, ссылку на интервью с Песковым Соловьев опубликовал в своем телеграм-канале.

На видео: Песков о телеграм-каналах с 36:32

Ранее "Страна" писала о том, что Песков признался, что у Путина есть рабочие кабинеты в разных городах мира.

Также мы сообщали, что Песков рассказал, от кого Путин получает информацию о ситуации в Украине.