Более миллиона россиян уже вакцинировались от коронавируса отечественным препаратом "Спутник V", новых побочных эффектов выявлено не было.

Об этом в комментарии РИА Новости заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот", - сказал эксперт.

По его словам, Минздрав РФ совместно с Росздравнадзором ведут мониторинг состояния привитых уже в рамках гражданского оборота. В результате проверок никаких нежелательных реакций не обнаружено.

Он отметил, что Минздрав с Росздравнадзором уже в рамках гражданского оборота ведут мониторинг состояния привитых - никаких новых нежелательных реакций не выявлено.

Напомним, в декабре харьковское предприятие "Биолек" подало документы в МОЗ с заявлением о государственной регистрации "Спутника V" в Украине. В свою очередь замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко дал понять, что зарегистрировать этот препарат на территории страны невозможно. Вскоре эту информацию опроверг глава Национальной медицинской палаты Украины.

Тем временем в Сербии, Беларуси и Аргентине уже стартовала кампания по вакцинации препаратом из РФ.

О причинах блокировки регистрации российской вакцины в Украине читайте в нашем материале.