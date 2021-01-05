В Германии планируют продлить жесткий карантин, который действует в стране с 16 декабря 2020 года, до конца января. Решение об этом канцлер ФРГ Ангела Меркель может принять уже сегодня, 5 января, на встрече с руководителями федеральных земель.

Об этом сообщает Associated Press.

За минувшие сутки, в Германии от коронавируса умерли 944 пациентов. В связи с этим, карантин в стране могут продлить до конца текущего месяца.

Сегодня Меркель проведет встречу с руководителями федеральных земель, чтобы обсудить вопрос о продлении ограничительных мер. По предварительным данным, на совещании обсудят, когда и каким образом возобновлять работу школ.

Отметим, что карантин в Германии, введенный 16 декабря, изначально должен был действовать до 10 января.

Ранее мы писали, что в Германии в конце декабря 2020 года началась вакцинация от коронавируса. Первой прививку получила 101-летняя Эдит Квойцалла из дома престарелых.

Также сообщалось, что в Германии выявили первый случай британского коронавируса-мутанта. Его обнаружили у женщины, которая прилетела из лондонского аэропорта "Хитроу".