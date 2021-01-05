В Раду в начале 2021-го прошли бы шесть партий. В лидерах - "Слуга народа" и "Оппоплатформа"
Если бы парламентские выборы в Украине состоялись бы в ближайшее время, то в Раду уверенно прошли бы четыре партии - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина". Еще две политсилы - "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия Ляшко" - также преодолели бы проходной барьер, набрав чуть более 5% голосов.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Социологи 2-4 января опросили 2 500 украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.
В Раду, по результатам опроса, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:
- "Слуга народа" - партию поддержал бы 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,4%,
- "Европейская солидарность" - 14,5%,
- "Батькивщина" - 10,9%,
- "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,7%,
- Радикальная партия Ляшко - 5,6%.
Не прошли бы в Раду:
- "За майбутнє" - 3,7%,
- "Свобода" - 3,2%,
- "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%,
- партия Шария - 2,9%,
- "Голос" - 2,8%,
- "Сила и честь" - 2,8%,
- "Наш край" - 2,2%.
Напомним, ранее мы писали, что во второй тур президентских выборов, по данным социологов, выходят Зеленский и Бойко.
Также мы сообщали, что в декабре 2020 года украинцы впервые доверяли Разумкову больше чем Зеленскому.