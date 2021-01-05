Если бы парламентские выборы в Украине состоялись бы в ближайшее время, то в Раду уверенно прошли бы четыре партии - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина". Еще две политсилы - "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия Ляшко" - также преодолели бы проходной барьер, набрав чуть более 5% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи 2-4 января опросили 2 500 украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса.

В Раду, по результатам опроса, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы:

"Слуга народа" - партию поддержал бы 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором,

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,4%,

"Европейская солидарность" - 14,5%,

"Батькивщина" - 10,9%,

"Украинская стратегия Гройсмана" - 5,7%,

Радикальная партия Ляшко - 5,6%.

Не прошли бы в Раду:

"За майбутнє" - 3,7%,

"Свобода" - 3,2%,

"УДАР Виталия Кличко" - 3,1%,

партия Шария - 2,9%,

"Голос" - 2,8%,

"Сила и честь" - 2,8%,

"Наш край" - 2,2%.

Напомним, ранее мы писали, что во второй тур президентских выборов, по данным социологов, выходят Зеленский и Бойко.

Также мы сообщали, что в декабре 2020 года украинцы впервые доверяли Разумкову больше чем Зеленскому.