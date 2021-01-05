Уверенно в парламент проходят "слуги", ОПЗЖ, Евросолидарность и Батькивщина. Фото: "Страна"

Если бы парламентские выборы в Украине состоялись бы в ближайшее время, то в Раду уверенно прошли бы четыре партии - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и ВО "Батькивщина". Еще две политсилы - "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия Ляшко" - также преодолели бы проходной барьер, набрав чуть более 5% голосов. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". 

Социологи 2-4 января опросили 2 500 украинцев старше 18 лет, которые проживают во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольной части Донбасса. 

В Раду, по результатам опроса, преодолев пятипроцентный барьер, прошли бы: 

  • "Слуга народа" - партию поддержал бы 21,6% среди тех, кто готов голосовать и определился с выбором,
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 17,4%,
  • "Европейская солидарность" - 14,5%,
  • "Батькивщина" - 10,9%,
  • "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,7%,
  • Радикальная партия Ляшко - 5,6%.

Не прошли бы в Раду:

  • "За майбутнє" - 3,7%,
  • "Свобода" - 3,2%,
  • "УДАР Виталия Кличко" - 3,1%,
  • партия Шария - 2,9%,
  • "Голос" - 2,8%,
  • "Сила и честь" - 2,8%,
  • "Наш край" - 2,2%.

Рейтинг партий в январе-2021. Опрос Рейтинга

Напомним, ранее мы писали, что во второй тур президентских выборов, по данным социологов, выходят Зеленский и Бойко.

Также мы сообщали, что в декабре 2020 года украинцы впервые доверяли Разумкову больше чем Зеленскому.

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