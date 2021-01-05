В 2020 году министерство внутренних дел наградило огнестрельным оружием 254 человек.

Об этом говорится в ответе ведомства на журналистский запрос "Украинских новостей".

"Сообщаем, что в течение 2020 года награждены 254 человека ведомственным поощрительным знаком отличия МВД "Огнестрельное оружие", - сообщили в МВД.

Ответ министерства внутренних дел на журналистский запрос. Скан: "Украинские новости"

Ранее в министерстве рассказали о том, что за все время президентства Владимира Зеленского глава ведомства Арсен Аваков до середины августа 2020 года раздал 335 единиц наградного оружия. Отметим, что еще в 2018 году в МВД засекретили списки получивших эту награду.

При этом лично глава государства эти знаки отличия за полтора года своего правления так и не раздал.