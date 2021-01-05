Вчера стало известно, что при новом локдауне в магазинах нельзя будет купить многих товаров первой необходимости. Кабмин просто не внес их в перечень разрешенных.

Сегодня Минздрав сделал по этому поводу разъяснение, которое породило еще больше вопросов к чиновникам.

"Страна" разобралась, чем не смогут торговать магазины во время жесткого карантина, который начнется уже 8 янваня.

Пропадут стиральный порошок и лампочки?

Власти существенно ужесточили условия локдауна, который наступит 8-го и продлится до 24 января.

Тревогу забила Американская торговая палата. Она призвала Кабмин пересмотреть свое постановление от 9 декабря. В нем, по данным экспертов, содержится запрет на торговлю в супермаркетах следующими товарами:

бытовая химия

инструменты,

одежда,

пресса,

лампочки,

батарейки,

детские товары для обучения.

"Для ограничения доступа посетителей к запрещенным для реализации товарам, согласно решению правительства, супермаркеты будут вынуждены закрывать такие отделы или запрещать продажу этих товаров непосредственно при расчете на кассе", - говорится в заявлении торговой палаты.

Авторы обращения предложили Кабмину изменить свое постановление и позволить магазинам, где минимум 60% торговых площадей отведены под продукты, торговать всеми указанными наименованиям.

О чем идет речь в постановлении Кабмина

Американская торговая палата ссылается на постановление правительства №1236.

Там приводится перечень товаров, которые можно продавать в супермаркетах и магазинах во время локдауна.

Согласно документу, с 8 по 24 января в магазинах, где не менее 60% торговых площадей занято продуктами питания, разрешается дополнительно торговать:

лекарственными средствами

изделиями медицинского назначения

средствами гигиены

средствами связи

ветеринарными препаратами

кормами

семенами

средствами защиты растений

Остальные группы товаров запрещены для размещения в торговом зале - их можно продавать лишь по доставке.

Таким образом, получается, что действительно запрещена торговля такими товарами, как батарейки, лампочки, стиральные порошки, книги и газеты, канцелярия и прочее. Что, довольно странно: если человек все равно пришел в супермаркет, почему ему не позволить это купить?

Во-вторых, те же порошки, лампочки или батарейки - это товары первой необходимости. Почему их не внесли в разрешительный список - загадка. При этом оставили, к примеру, такой товар как семена, которые явно покупают реже, чем батарейки или жидкость для мытья посуды.

Также позволили продавать мобильные телефоны, которые люди массово покупают в интернете, но запретили торговлю элементами питания или лампочками, которые никто не заказывает по доставке.

Что говорят в Минздраве

На возмущение торговой палаты сегодня ответил министр здравоохранения Максим Степанов. Во время утреннего брифинга ему задали вопрос, почему во время локдауна нельзя будет купить товары бытовой химии и другие.

Министр пространно ответил, что видел вчера информацию в интернете о том, чем нельзя будет торговать во время карантина. И назвал ее "недостоверной".

"Информация о запрете торговли лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, прессой и кормами для животных, которая вчера появилась в сети, является недостоверной", - заявил Степанов.

Отметим, что в заявлении представителей торговли не было ни слова из того, что перечислил министр. За исключением прессы. Но здесь ошибся сам Степанов - в постановлении Кабмина газет и журналов нет в списке разрешенных товаров.

После глава МОЗ уточнил, что некоторые изменения в "постанову" все же придется внести. "Что касается бытовой химии. Полагаю, сегодня мы сделаем уточнение на заседании Кабмина", - пообещал Степанов.

То есть пока, судя по словам главы Минздрава, крайне скудный перечень разрешенных товаров пополнят только нормой о бытовой химии.

Что же касается батареек, лампочек, канцелярии, детских товаров - судьба этих категорий пока под вопросом. И все идет к тому, что они с 8 января либо пропадут с полок супермаркетов, либо ими будут торговать, не обращая внимания на локдаун.