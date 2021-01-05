В Ужгороде 20-летняя мать родила сразу четверых малышей - троих мальчиков и девочку. Крохи появились на свет путем кесарева сечения на 30-й неделе беременности. Вес новорожденных - от 1260 до 1460 граммов. Такие роды на Закарпатье принимали впервые.

Об этом сообщает "Репортер".

20-летняя мама Лариса сама с Тячевского района и последние 7 недель находилась в Ужгородском роддоме под наблюдением персонала медучреждения. Сейчас она подбирает имена для своих деток.

Фото:ua-reporter.com

Медики ужгородского роддома сообщили, что кесарево сечение было проведено по авторской методике местного акушера-гинеколога Руслана Федько, которая заключается в родоразрешении многоплодной недоношенной беременности в целых околоплодных оболочках, с ненарушенной целостностью околоплодных вод. Это позволяет родить детей "в рубашке", что практически исключает травматизацию центральной нервной системы (мозга) детей и является максимально бережным и экономным по отношению к хрупкому "недоношенному" организму детей.

Также во время операции удалось совместить и другую уникальную технику "медленного кесарева сечения", когда максимально иммирируются естественные роды и дети рождаются через операционную рану без вмешательств хирурга. В ужгородском роддоме это назвали "настоящим высшим пилотажем и уникальной техникой в Восточной Европе".

"Уникальность этой операции в том, что третий плод в целом околоплодном пузыре был развернут из поперечного положения в ягодичное предлежание и, аналогично, рожденный в целом околоплодном пузыре - это мы делаем в Украине единственные. До сих пор такое еще никто не делал", - заявил акушер-гинеколог Руслан Федько.

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