7 января убывающая Луна будет находиться в знаке Скорпиона и сделает представителей знаков Зодиака несколько пассивными для активного решения задач. Однако изобретательные и творческие личности продемонстрируют сегодня яркую харизму.

Это касается трех знаков Зодиака - Тельцов, Львов и Водолеев, чья одаренность способна почти гипнотически воздействовать на окружающих.

Телец (21 апреля - 21 мая)

С Тельцами можно стать или добрыми приятелями или заядлыми соперниками. Третьего не дано. Долго враждовать они не привыкли, поскольку отличаются дружелюбным нравом и ошеломительной харизмой. С ними не соскучишься - однозначно. И даже если Телец не выбрал в вашем лице закадычного товарища, которому откроет свои секреты, то вы найдете в представителе этого земного знака хорошего приятеля, с которым можно душевно попить кофейку и посмеяться от души.

Лев (23 июля - 23 августа)

Чтобы стать другом Льва, вам нужно будет пройти сложный кастинг: выделяться сильным и смелым характером, иметь прекрасное чувство юмора и быть приятным внешне. Всеми этими чертами с избытком наделены представители огненной стихии, которые привыкли находиться в центре всеобщего внимания и обожания. Впрочем, ко Льву часто обращаются за советом или помощью не столько из-за его харизмы, сколько из-за доброго сердца. Это не только сильная, но и слабая черта характера Львов - они часто не могут разглядеть корыстных и завистливых людей в своем окружении.

Водолей (21 января - 19 февраля)

Сегодня харизматичным Водолеям захочется окружить себя единомышленниками, которые будут весело смеяться над их шутками и целиком разделят их ценности. Окружению вряд ли удастся заскучать рядом с вами, потому что вы чрезвычайно оригинальные и творческие. Да и предсказать ваши действия порой не можете даже вы сами! При этом чувство юмора станет сегодня вашим главным козырем, притягивающим к вам людей, словно магнитом.

Как сообщала "Страна", лунный календарь на 2021 год дает самый главный совет людям в период с 1 по 12 января 2021 года - избегать гиперактивности. Лучше уделить время родным, провести время с друзьями.

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