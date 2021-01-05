Украинцы с любыми симптомами ОРВИ могут обратиться к семейному врачу для прохождения теста на коронавирус. В случае отказа жалобу можно оставить на горячую линию Минздрава.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 5 января сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

По словам Степанова, пройти тест на коронавирус имеют право все украинцы с симптомами ОРВИ, даже если они не характерны для Covid-19. Для забора материала или экспресс-тестирования на антиген нужно обращаться к семейным врачам. В случае отказа можно обратиться на горячую линию министерства по номеру 0 800 60 20 19.

Максим Степанов также заявил, что сейчас Украина проводит мало тестирований по сравнению с существующими возможностями.

"Сейчас мы проводим мало тестов по сравнению с нашими возможностями, позволяющими проводить в лабораториях Минздрава более 55 тысяч ПЦР-тестов в сутки. Еще есть частные лаборатории и лаборатории медучреждений. Совместно это около 70-75 тысяч тестов в сутки. Помимо ПЦР-тестирования мы внедрили экспресс-тестирование на антиген, которым необходимо проводить тесты людям с любыми симптомами ОРВИ, а также контактным лицам", - сказал министр.

Степанов о тестах на коронавирус - c 03:45

Напомним, в конце декабря в Украину поступило 1,5 миллиона экспресс-тестов на антиген к коронавирусу.

Также мы писали о том, что Раде рекомендуют начать штрафовать и сажать в тюрьму до 12 лет за подделку тестов на коронавирус.