Украинка Анастасия Зинченко, которая стала известна на тем, что без своей карманной собачки отказалась покидать китайский город Ухать в разгар эпидемии, заразилась вирусом на родине.

На Новый год у нее поднялась температура до 37,5. Заподозрив неладное, она сдала тест и анализы, провела обследования. Узи и КТ показало, что у Насти двухсторонняя пневмония. Вчера днем с СOVID-19 и поражением легких она обратилась в одну из специализированных столичных больниц.

Настя показала чем лечится, фото: instagram.com

"Поддерживаю иммунитет витаминами, иммуностимуляторами. Много воды и добавки для разжижения крови. Это важно", - так описала Зиненко в фотоблоге Instagram свое лечение на больничном и показа горсть разноцветных таблеток, которые принимает.

Каникулы пара провела в Киеве, фото: instagram.com

Отметим, что судя по публикациям в соцсетях, девушка носила маску в общественных местах, не посещала массовых мероприятий. А Новый год отметила по-тихому, дома с возлюбленным. Как уже писала «Страна» Анастасия встречается с Максимом Соколюком, главой Госмиграционной службы Украины. Именно он занимался возвращением домой прославившейся девушки с собачкой из Уханя. С тех самых пор у пары завязался роман невзирая на то, что чиновник еще был женат и на 20 лет старше своей новой избранницы.

Новый год влюбленные провели дома, фото: instagram.com

В феврале они отметят первую годовщину своих отношений. Соколюк уже успел развестись с первой супругой Юлией (они были в браке 19 лет лет и выростили двоих детей: сына Дениса и дочку Дарью). А также Максим сделал Насте предложение. Хоть свадьбы еще не было, украинка уже гордо называет себя женой в соцсетях и признается, что их большая разница в возрасте ее не смущает.

Влюбленные живут вместе, арендуют квартиру. Соколюк по-прежнему на госслужбе, а Зинченко продвигает себя как фотографа.

Напомним, как ранее писала «Страна», об этом романе стало известно в сентябре, когда влюбленные в один день опубликовали в интернете признания в любви, адресованные друг другу.