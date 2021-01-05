С начала пандемии коронавирус побороли уже 12 842 военнослужащих. Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом бойцов в украинской армии увеличилось на 62 человека. Всего Сovid-19 болеют 1 406 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook во вторник, 5 января.

"По состоянию на 10:00 5 января в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1 406 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 12 842 человека, летальных случаев - 38", - рассказали в ВСУ.

За последние 24 часа в учреждения здравоохранения госпитализированы восемь человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 54 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 92 человека.

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 62 военнослужащих. Скриншот: facebook.com/Ukrmilitarymedic

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 62 военнослужащих. Скриншот: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Напомним, за последние сутки в Украине коронавирусом заразились еще 5 334 человека. Среди них 164 детей и 362 медиков.

Наибольшее количество новых пациентов выявили в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

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