За минувшие сутки количество зараженных коронавирусом бойцов в украинской армии увеличилось на 62 человека. Всего Сovid-19 болеют 1 406 военнослужащих.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook во вторник, 5 января.

"По состоянию на 10:00 5 января в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 1 406 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 12 842 человека, летальных случаев - 38", - рассказали в ВСУ.

За последние 24 часа в учреждения здравоохранения госпитализированы восемь человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 54 военнослужащих. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 92 человека.

Напомним, за последние сутки в Украине коронавирусом заразились еще 5 334 человека. Среди них 164 детей и 362 медиков.

Наибольшее количество новых пациентов выявили в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.